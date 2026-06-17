За даними Укравтопром, у травні український автопарк поповнили близько 5,5 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.
17 червня 2026, 12:52
Приватні покупці скоротили купівлю нових авто на 29%, бізнес — наростив на 7%
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У порівнянні з травнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 29%, а у корпоративному зросли на 7%.
Яким моделям віддають перевагу
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- MAZDA CX5 — 171 од.;
- HYUNDAI Tucson — 154 од.;
- SKODA Kodiaq — 113 од.;
- BMW 3 — 111 од.;
- NISSAN X-Trail — 110 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster — 334 од.;
- SKODA Octavia — 87 од.;
- TOYOTA Hilux — 71 од.;
- SKODA Kodiaq — 69 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 65 од.
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Джерело: Мінфін
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