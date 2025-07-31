Дія.Картка: які функції будуть доступні власникам

У «Дії» розповіли, які функції будуть доступні власникам мультирахункової Дія.Картки, яку незабаром почнуть випускати в Україні для отримувачів державних виплат. Про це йдеться в повідомленні «Дії».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Отримуєте виплати чи допомогу від держави на кілька банківських карток? Незабаром зможете відкрити мультирахункову картку — уряд підтримав запуск Дія.Картки», — йдеться в повідомленні.

У «Дії» наголошують, що мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків і спростить зарахування та користування коштами для українців.

Читайте також: Кабмін затвердив «Дія.Картку»: що зміниться у держвиплатах

За допомогою Дія.Картки можна буде розділити фінанси: на ній буде поточний рахунок для нецільових коштів (по безробіттю, пенсії тощо) і спеціальні для цільових.

Зокрема, на картку будуть надходити пенсії, допомоги по безробіттю чи зі статусом ВПО, повернення вкладених коштів, виплати з військових облігацій, за програмами «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт», єМалятко, єКнига тощо.

Картку можна буде відкрити в банку через застосунок «Дія» вже незабаром. Окрім цифрового варіанта, за бажанням клієнта банк-партнер зможе випустити і пластикову картку.

Нею можна буде розрахуватися за товари та послуги змішаним способом — як власними коштами, так і коштами, що надійшли як державна виплата.

Власникам картки також будуть доступні опції поповнення, переказу коштів та знімання готівки з поточного рахунку. Крім того, Дія.Карткою можна буде розраховуватися за кордоном.