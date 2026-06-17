Нотаріуси переходять на електронні повідомлення про оренду нерухомості

Кабінет Міністрів змінив порядок інформування податкових органів про нотаріально посвідчені договори оренди нерухомості. Відтепер нотаріуси подаватимуть відповідні повідомлення виключно в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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Раніше нотаріуси могли подавати повідомлення про посвідчення договорів оренди у паперовому вигляді. Тепер це виключно електронний формат, через системи ДПС із застосуванням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису нотаріуса.

Змінилася і форма повідомлення: до неї додали обов'язковий реквізит — реєстраційний номер облікової картки платника податків нотаріуса. Документ тепер має окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

Зміна переводить взаємодію між нотаріусами та податковою у швидкий автоматизований формат. Це прискорить надходження даних про укладені договори оренди до інформаційних систем ДПС і дозволить міттєво нараховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомості.

Простіше кажучи: якщо раніше між підписанням договору оренди у нотаріуса і появою інформації в податковій могли минати тижні, тепер цей процес відбуватиметься за лічені хвилини.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала поправки, відповідно до яких з 1 січня 2027 року доходи фізичних осіб від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості іншим фізичним особам оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 5%.