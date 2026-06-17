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17 червня 2026, 13:18

Нотаріуси переходять на електронні повідомлення про оренду нерухомості

Кабінет Міністрів змінив порядок інформування податкових органів про нотаріально посвідчені договори оренди нерухомості. Відтепер нотаріуси подаватимуть відповідні повідомлення виключно в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Кабінет Міністрів змінив порядок інформування податкових органів про нотаріально посвідчені договори оренди нерухомості.

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Раніше нотаріуси могли подавати повідомлення про посвідчення договорів оренди у паперовому вигляді. Тепер це виключно електронний формат, через системи ДПС із застосуванням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису нотаріуса.

Змінилася і форма повідомлення: до неї додали обов'язковий реквізит — реєстраційний номер облікової картки платника податків нотаріуса. Документ тепер має окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

Зміна переводить взаємодію між нотаріусами та податковою у швидкий автоматизований формат. Це прискорить надходження даних про укладені договори оренди до інформаційних систем ДПС і дозволить міттєво нараховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомості.

Простіше кажучи: якщо раніше між підписанням договору оренди у нотаріуса і появою інформації в податковій могли минати тижні, тепер цей процес відбуватиметься за лічені хвилини.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала поправки, відповідно до яких з 1 січня 2027 року доходи фізичних осіб від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості іншим фізичним особам оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 5%.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 червня 2026, 14:22
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Напоминающие об НДФЛ по ставке 5%
постоянно забывают о военном сборе в 5%.

Итоговый размер налогов составляет 10%.
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nitrous2000
nitrous2000
17 червня 2026, 16:02
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Я краще буду платити 10% і буду захищений. ніж без налогу робити договір яким можна підтертися в разі чого.
Але це дійсно треба щоб не більше 10% було сумарно податків.
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