Український стартап bird, що допомагає орендувати квартири, розпочав роботу у Варшаві. Польська столиця стала другим закордонним містом після Лондона, де доступний сервіс. На європейському ринку застосунок працює під назвою birb. Про це повідомляє сайт Dev.ua
Український застосунок для пошуку житла запустився у Польщі
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Вибір міста не є випадковим, адже у Варшаві мешкає велика українська громада, а ринок оренди — один із найнапруженіших у регіоні.
Для українців у Польщі команда підготувала спеціальну пропозицію: три місяці безкоштовного доступу до платної підписки, яка дозволяє переглядати контакти власників в оголошеннях.
Ключові функції варшавської версії наразі є такими:
- 3D-мапа з точним відображенням локацій;
- деталізовані фільтри пошуку;
- агрегатор оголошень із різних платформ.
Для польського ринку розробники додали кілька нових функцій, яких поки немає навіть в українській версії.
«Ми додали деталізовані пам'ятки архітектури на мапі, пошук за тривалістю поїздки на роботу та детальні характеристики оголошення. Згодом плануємо перенести ці функції і в українську версію», — розповів засновник проєкту Арсеній Фещенко.
Наразі для користувачів доступна лише iOS-версія. Після аналізу перших відгуків розробники планують випустити birb для Android. Варшава стала другим закордонним ринком для стартапу: перший крок за межі України bird зробив у 2022 році, зайшовши до Лондона.
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