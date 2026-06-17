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17 червня 2026, 13:42

Український застосунок для пошуку житла запустився у Польщі

Український стартап bird, що допомагає орендувати квартири, розпочав роботу у Варшаві. Польська столиця стала другим закордонним містом після Лондона, де доступний сервіс. На європейському ринку застосунок працює під назвою birb. Про це повідомляє сайт Dev.ua

Український стартап bird, що допомагає орендувати квартири, розпочав роботу у Варшаві.

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Вибір міста не є випадковим, адже у Варшаві мешкає велика українська громада, а ринок оренди — один із найнапруженіших у регіоні.

Для українців у Польщі команда підготувала спеціальну пропозицію: три місяці безкоштовного доступу до платної підписки, яка дозволяє переглядати контакти власників в оголошеннях.

Ключові функції варшавської версії наразі є такими:

  • 3D-мапа з точним відображенням локацій;
  • деталізовані фільтри пошуку;
  • агрегатор оголошень із різних платформ.

Для польського ринку розробники додали кілька нових функцій, яких поки немає навіть в українській версії.

«Ми додали деталізовані пам'ятки архітектури на мапі, пошук за тривалістю поїздки на роботу та детальні характеристики оголошення. Згодом плануємо перенести ці функції і в українську версію», — розповів засновник проєкту Арсеній Фещенко.

Наразі для користувачів доступна лише iOS-версія. Після аналізу перших відгуків розробники планують випустити birb для Android. Варшава стала другим закордонним ринком для стартапу: перший крок за межі України bird зробив у 2022 році, зайшовши до Лондона.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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