Український застосунок для пошуку житла запустився у Польщі

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Вибір міста не є випадковим, адже у Варшаві мешкає велика українська громада, а ринок оренди — один із найнапруженіших у регіоні.

Для українців у Польщі команда підготувала спеціальну пропозицію: три місяці безкоштовного доступу до платної підписки, яка дозволяє переглядати контакти власників в оголошеннях.

Ключові функції варшавської версії наразі є такими:

3D-мапа з точним відображенням локацій;

деталізовані фільтри пошуку;

агрегатор оголошень із різних платформ.

Для польського ринку розробники додали кілька нових функцій, яких поки немає навіть в українській версії.

«Ми додали деталізовані пам'ятки архітектури на мапі, пошук за тривалістю поїздки на роботу та детальні характеристики оголошення. Згодом плануємо перенести ці функції і в українську версію», — розповів засновник проєкту Арсеній Фещенко.

Наразі для користувачів доступна лише iOS-версія. Після аналізу перших відгуків розробники планують випустити birb для Android. Варшава стала другим закордонним ринком для стартапу: перший крок за межі України bird зробив у 2022 році, зайшовши до Лондона.