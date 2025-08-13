Власник «Київстару» завершив продаж мобільного оператора Beeline у Киргизстані

Компанія Veon, яка є власником найбільшого українського мобільного оператора «Київстар», успішно завершила угоду з продажу своєї 50,1% непрямої частки в Sky Mobile LLC, яка працює під брендом Beeline у Киргизстані. Покупцем виступив державний Eldik Bank. Продаж відбувся після отримання всіх необхідних регуляторних погоджень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Продаж наших операцій у Киргизстані знаменує собою ще один важливий крок в оптимізації портфеля Veon», — прокоментував генеральний директор Veon Group Каан Терзіоглу.

Veon нагадала, що уряд Киргизстану, який мав першочергове право на викуп після оголошення Veon про намір продати частку в березні 2024 року, призначив Eldik Bank придбати 100% Sky Mobile LLC від імені держави.

Умови угоди були погоджені сторонами, і Eldik Bank здійснив повну оплату після завершення всіх формальностей. Інформація про вартість транзакції у прес-релізі відсутня.

Наразі Veon надає конвергентні зв'язкові та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів у шести країнах: Пакистані, Україні, Казахстані, Бангладеш, Узбекистані.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Київстар» очікує залучити від $50 до $200 мільйонів під час свого історичного виходу на американську фондову біржу NASDAQ, який заплановано на цей рік. Це зробить «Київстар» першою компанією з операційним центром в Україні, що проведе лістинг на біржі США.