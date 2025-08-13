Наступного року на ринку нафти очікується рекордний надлишок, що може обвалити ціни — МЕА

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 серпня 2025, 14:11

Наступного року на ринку нафти очікується рекордний надлишок, що може обвалити ціни — МЕА

Світові нафтові ринки прямують до рекордного надлишку пропозиції наступного року, оскільки зростання попиту сповільнюється, а пропозиція збільшується. Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Bloomberg.

Світові нафтові ринки прямують до рекордного надлишку пропозиції наступного року, оскільки зростання попиту сповільнюється, а пропозиція збільшується.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з даними щомісячного звіту МЕА, запаси нафти накопичуватимуться зі швидкістю 2,96 мільйона барелів на день, перевищуючи навіть середнє накопичення під час пандемічного 2020 року. Зростання світового попиту на нафту цього та наступного року відбувається вдвічі повільніше, ніж у 2023 році.

Водночас пропозиція стрімко зростає. Коаліція ОПЕК+, очолювана Саудівською Аравією, прискорила відновлення зупиненого видобутку, а МЕА дещо підвищило прогнози щодо видобутку за межами групи у 2026 році, в першу чергу в Америці.

«Баланс нафтового ринку виглядає все більш роздутим, оскільки прогнозована пропозиція значно перевищує попит до кінця року та у 2026 році. Очевидно, що щось має змінитися, щоб ринок збалансувався», — заявило паризьке агентство.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 12% цього року, торгуючись близько $66 за барель у Лондоні, оскільки зростання пропозиції як з боку ОПЕК+, так і з боку її конкурентів збігається з посиленням занепокоєння, що торговельна війна президента США Дональда Трампа вплине на економічне зростання.

Зниження цін пропонує певне полегшення для споживачів після років інфляції та є перемогою для Трампа, оскільки він наполягає на зниженні витрат на паливо, але становить фінансову загрозу для нафтовидобувних компаній і країн.

Значні запаси

Нафтові ринки тимчасово отримують підтримку від сильного літнього попиту на автомобільне паливо, але дані МЕА свідчать, що вони вже переходять у стан надлишку пропозиції. Світові запаси нафти в червні досягли 46-місячного максимуму. Нові санкції проти росії чи Ірану все ще можуть змінити картину, додало агентство.

У квартальному вимірі надлишок, що спостерігався у 2020 році, залишався б найбільшим за всю історію, досягнувши піку в понад 7 мільйонів барелів на день у другому кварталі того року, оскільки карантинні заходи обмежували транспортну та економічну діяльність. Цей надлишок згодом був скорочений масовими скороченнями ОПЕК+.

Глобальне споживання нафти зросте лише на 680 000 барелів на день цього року, що є найслабшим показником з 2019 року, на тлі невтішного попиту в Китаї, Індії та Бразилії. У 2026 році, згідно зі звітом, воно зросте на 700 000 барелів на день.

МЕА прогнозує, що світовий попит на нафту припинить зростати до кінця цього десятиліття, оскільки країни переходять від викопного палива до електромобілів.

Агентство підвищило прогнози зростання пропозиції за межами ОПЕК+ у 2026 році на 100 000 барелів на день до 1 мільйона барелів на день, знову ж таки, в першу чергу за рахунок США, Гайани, Канади та Бразилії.

Боротьба за частку ринку

Оскільки Організація країн-експортерів нафти бачить, як їхні конкуренти розширюються, нафтовий картель та його партнери прагнуть відновити свою частку світових продажів нафти.

Саудівська Аравія останніми місяцями спрямовувала групу на прискорення відновлення зупиненого видобутку, а на початку серпня ратифікувала чергове збільшення на вересень, яке завершить відновлення траншу у 2,2 мільйона барелів.

Чи буде альянс продовжувати боротися за частку ринку, неясно. ОПЕК+ дала зрозуміти, що її наступний крок є абсолютно невизначеним і може бути або подальшим збільшенням, або паузою, або навіть скасуванням нещодавніх збільшень видобутку.

Згідно зі звітом МЕА, минулого місяця видобуток нафти країнами ОПЕК+ (група з 22 країн) знизився. Це сталося тому, що Саудівська Аравія скоротила обсяги видобутку, які вона збільшила в червні, під час конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

На тлі загального скорочення все ще спостерігалося певне зростання, при цьому Об'єднані Арабські Емірати збільшили видобуток до 3,5 мільйона барелів на день — нового максимуму, що значно перевищує їхню квоту ОПЕК+.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами