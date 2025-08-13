Наступного року на ринку нафти очікується рекордний надлишок, що може обвалити ціни — МЕА

Світові нафтові ринки прямують до рекордного надлишку пропозиції наступного року, оскільки зростання попиту сповільнюється, а пропозиція збільшується. Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними щомісячного звіту МЕА, запаси нафти накопичуватимуться зі швидкістю 2,96 мільйона барелів на день, перевищуючи навіть середнє накопичення під час пандемічного 2020 року. Зростання світового попиту на нафту цього та наступного року відбувається вдвічі повільніше, ніж у 2023 році.

Водночас пропозиція стрімко зростає. Коаліція ОПЕК+, очолювана Саудівською Аравією, прискорила відновлення зупиненого видобутку, а МЕА дещо підвищило прогнози щодо видобутку за межами групи у 2026 році, в першу чергу в Америці.

«Баланс нафтового ринку виглядає все більш роздутим, оскільки прогнозована пропозиція значно перевищує попит до кінця року та у 2026 році. Очевидно, що щось має змінитися, щоб ринок збалансувався», — заявило паризьке агентство.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 12% цього року, торгуючись близько $66 за барель у Лондоні, оскільки зростання пропозиції як з боку ОПЕК+, так і з боку її конкурентів збігається з посиленням занепокоєння, що торговельна війна президента США Дональда Трампа вплине на економічне зростання.

Зниження цін пропонує певне полегшення для споживачів після років інфляції та є перемогою для Трампа, оскільки він наполягає на зниженні витрат на паливо, але становить фінансову загрозу для нафтовидобувних компаній і країн.

Значні запаси

Нафтові ринки тимчасово отримують підтримку від сильного літнього попиту на автомобільне паливо, але дані МЕА свідчать, що вони вже переходять у стан надлишку пропозиції. Світові запаси нафти в червні досягли 46-місячного максимуму. Нові санкції проти росії чи Ірану все ще можуть змінити картину, додало агентство.

У квартальному вимірі надлишок, що спостерігався у 2020 році, залишався б найбільшим за всю історію, досягнувши піку в понад 7 мільйонів барелів на день у другому кварталі того року, оскільки карантинні заходи обмежували транспортну та економічну діяльність. Цей надлишок згодом був скорочений масовими скороченнями ОПЕК+.

Глобальне споживання нафти зросте лише на 680 000 барелів на день цього року, що є найслабшим показником з 2019 року, на тлі невтішного попиту в Китаї, Індії та Бразилії. У 2026 році, згідно зі звітом, воно зросте на 700 000 барелів на день.

МЕА прогнозує, що світовий попит на нафту припинить зростати до кінця цього десятиліття, оскільки країни переходять від викопного палива до електромобілів.

Агентство підвищило прогнози зростання пропозиції за межами ОПЕК+ у 2026 році на 100 000 барелів на день до 1 мільйона барелів на день, знову ж таки, в першу чергу за рахунок США, Гайани, Канади та Бразилії.

Боротьба за частку ринку

Оскільки Організація країн-експортерів нафти бачить, як їхні конкуренти розширюються, нафтовий картель та його партнери прагнуть відновити свою частку світових продажів нафти.

Саудівська Аравія останніми місяцями спрямовувала групу на прискорення відновлення зупиненого видобутку, а на початку серпня ратифікувала чергове збільшення на вересень, яке завершить відновлення траншу у 2,2 мільйона барелів.

Чи буде альянс продовжувати боротися за частку ринку, неясно. ОПЕК+ дала зрозуміти, що її наступний крок є абсолютно невизначеним і може бути або подальшим збільшенням, або паузою, або навіть скасуванням нещодавніх збільшень видобутку.

Згідно зі звітом МЕА, минулого місяця видобуток нафти країнами ОПЕК+ (група з 22 країн) знизився. Це сталося тому, що Саудівська Аравія скоротила обсяги видобутку, які вона збільшила в червні, під час конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

На тлі загального скорочення все ще спостерігалося певне зростання, при цьому Об'єднані Арабські Емірати збільшили видобуток до 3,5 мільйона барелів на день — нового максимуму, що значно перевищує їхню квоту ОПЕК+.