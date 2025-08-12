Multi від Мінфін
12 серпня 2025, 13:52

У державному банку розповіли про підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України»

У Києві підбили підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України». Про це відзвітував Sense Bank на своєму офіційному сайті. Грантовий проєкт стартував 10 лютого 2025 року. Ініціативу було реалізовано у межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA, що спільно фінансувалась Урядом Німеччини та Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Впроваджував програму Фонд розвитку підприємництва.

У Києві підбили підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України».

Як зазначається у новині, державний Sense Bank як уповноважений банк програми, реалізував проєктів на загальну суму майже 3,5 мільйона гривень. Грантові кошти підприємці направляли в основному на реалізацію придбання імпортного та вітчизняного обладнання для виробництва електрики з відновлювальних та невідновлювальних джерел енергії У загальному підсумку понад 42% заявок, що надійшли до Sense Bank були схвалені.

«Участь у проєкті „Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств“ — знакова подія для Sense Bank, оскільки це наш перший досвід у грантових програмах. Можу з упевненістю сказати, що завдяки злагодженій роботі всіх без винятку учасників та партнерів проєкт відбувся успішно та допоміг бізнесу зробити реальні кроки на зустріч енергетичній незалежності», — підкреслила Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

«Через підтримку малих і середніх підприємств у питаннях енергоефективності ми будуємо фундамент сильної економіки майбутнього. Проєкт з енергостійкості показав, що навіть у прифронтових регіонах бізнес готовий працювати над власною енергонезалежністю. Щоб ці рішення були сучасними й дійсно ефективними, Мінекономіки разом з Офісом зеленого переходу запустили „Зелену платформу“ на порталі „Зроблено в Україні“ — цифровий каталог програм зеленого фінансування, який допомагає бізнесу та громадам знаходити ресурси для впровадження енергоощадних рішень і сталої модернізації», — наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

«Кожен грант від наших міжнародних партнерів, спрямований на підтримку енергостійкості малого бізнесу, — це не просто заощаджені кіловати в умовах повномасштабної війни, коли росія намагається повністю зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Це збережені робочі місця, стабільна робота та розвиток підприємств, а головне — інвестиція в економічну і фінансову витривалість країни», — зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

«Фонд розвитку підприємництва вже продемонстрував, що може швидко й ефективно реагувати на виклики. Завдяки партнерству з міжнародними донорами український бізнес отримав десятки мільйонів гривень на відновлення, модернізацію та підвищення стійкості бізнесу у надскладних умовах», — резюмував Валерій МАЙБОРОДА, перший заступник Голови правління Фонду розвитку підприємництва.

Джерело: Мінфін
