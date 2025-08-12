Multi від Мінфін
12 серпня 2025, 11:27

Куди вкласти $100, $500 чи $1000: дізнайтесь на INVESTFEST 2025

Якщо ви коли-небудь замислювалися, куди інвестувати свої гроші — у валюту, акції, землю, криптовалюту чи нерухомість — але не знали, з чого почати, то 21 серпня матимете унікальну можливість отримати чесні й практичні відповіді.

Якщо ви коли-небудь замислювалися, куди інвестувати свої гроші — у валюту, акції, землю, криптовалюту чи нерухомість — але не знали, з чого почати, то 21 серпня матимете унікальну можливість отримати чесні й практичні відповіді.

INVESTFEST 2025 — масштабна безкоштовна онлайн-конференція, яку до Дня Незалежності України організовують фінансовий портал Мінфін та Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU. Її мета — дати кожному українцю доступ до знань про інвестиції та допомогти зробити перший крок до фінансової свободи.

ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також здійснює венчурні та фінтех-інвестиції. Уже понад 15 років ICU залишається лідером з управління активами в Україні та є найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій

У програмі — практичні поради для тих, хто хоче знати:

  • як ухвалювати обґрунтовані фінансові рішення;
  • які активи розглядати в умовах війни та нестабільності;
  • як інвестувати $100, $500 чи $1000 без зайвих ризиків;
  • як захистити капітал і уникнути типових помилок.

Серед спікерів, які поділяться досвідом:

  • Владислав Свистунов (ICU) — як правильно входити у інвестиції зі стратегією виходу.
  • Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE) — як подбати про капітал на етапі його витрачання.
  • Василь Матій (Smart Family Office, Toloka.vc) — фінансові «граблі» інвестора та як їх уникнути.
  • Юлія Бабенко (iPlan.ua) — як навчати підлітків фінансовій грамотності та інвестуванню.
  • Павло Бойко (Gonzo Invest) — інвестиції в Україну та ринок облігацій.
  • Володимир Копоть (Monitor.Estate) — українська нерухомість: пасивний дохід чи головна біль?
  • Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem) — головні тенденції ринку землі.
  • Микита Гупал — ETF як оптимальний інструмент для старту.
  • Олена Набатова — стратегії інвестування у криптовалюти, які працюють.
  • Дмитро Карпіловський, Юлія Баткалова, Олесь Вареник, Сергій Сорокунський — дискусія: куди інвестують ті, хто реально заробляє, та інвестніші, які ще не на хайпі.

Це подія для підприємців, ІТ-фахівців, держслужбовців, ветеранів та всіх, хто хоче самостійно управляти своїми фінансами, не покладаючись на випадок чи поради сумнівних «гуру».

Коли: 21 серпня 2025

Формат: онлайн

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

Реєструйтеся вже зараз за посиланням.

Джерело: Мінфін
