12 серпня 2025, 10:12

В Україні затвердили оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору

Нацбанк України разом з іншими фінансовими регуляторами затвердив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору, яка розширює заходи для залучення інвестицій, модернізації ринків капіталу та поглиблення євроінтеграції. Про це повідомив Нацбанк.

Нацбанк України разом з іншими фінансовими регуляторами затвердив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору, яка розширює заходи для залучення інвестицій, модернізації ринків капіталу та поглиблення євроінтеграції.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Зазначається, що оновлення стратегічних пріоритетів зумовлене високим рівнем невизначеності, спричиненим тривалою повномасштабною війною, а також передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Стратегію затвердили Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, у межах макроекономічної та фінансової стабільності додано нові ініціативи щодо законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розроблення Стратегії з розвитку іпотечного кредитування, реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування та підвищення стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору.

Крім того, у сфері модернізації ринків капіталу оновлено заходи для розвитку інфраструктури. Це включає узгодження цільової моделі роботи ринків капіталу, консолідацію облікової інфраструктури та активне залучення іноземних інвесторів для максимального використання можливостей приватного інвестування.

У межах євроінтеграційного напряму розширено ціль «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» і додано нову ініціативу «Європейська інтеграція фінансового сектору». Передбачається поглиблення співробітництва з інституціями Євросоюзу та імплементація актів права ЄС з урахуванням рекомендацій Європейської комісії.

Також регулятор уточнив 5 індикаторів та додав 4 нових, що стосуються розширення доступу до дистанційних фінансових послуг через систему BankID НБУ, законодавчого регулювання діяльності інвестиційних фондів та вдосконалення системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення.

«Інтеграція українського фінансового сектору до правового та інституційного простору ЄС відкриє нові можливості для ефективного розвитку ринків капіталу, посилення довіри інвесторів і підвищення стандартів регулювання. Наразі еквівалентність регулювання банківського сектору в Україні нормам ЄС досягає 77%, а до 2027 року Національний банк має намір досягти стовідсоткової еквівалентності», — зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Нова стратегія розвитку фінансового сектору України була схвалена Радою з фінансової стабільності 13 травня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
