Трамп відклав підвищення тарифів для Китаю ще на 90 днів — ЗМІ

Дональд Трамп відклав своє рішення щодо запровадження додаткових тарифів на китайський імпорт до США ще на 90 днів з метою продовження переговорів у торговельній сфері. Про це повідомляє в понеділок CNBC із посиланням на представника Білого дому.

Деталі

«Ці тарифи мали відновитися опівночі проти вівторка. Але Трамп підписав виконавчий указ за кілька годин до цього, який продовжує термін дії до середини листопада», — наводить телеканал слова чиновника.

Якби президент Трамп не продовжив дедлайн, американські мита на китайські товари знову би зросли до рівня, який мали у квітні, коли тарифна війна між найбільшими економіками світу досягла свого апогею.

Тоді вони сягали 145% у США, тоді як Китай відповів 125% митами на американські товари.

Нагадаємо

У червні представники США та Китаю за підсумками дводенних переговорів у Лондоні заявили, що сторони погодили умови, які дозволять відновити торгове перемир'я та зняти обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів та пом'якшити експортний контроль США.

Торгова війна США та Китаю почалася після того, як у лютому Штати ввели мита на всі товари з КНР у розмірі 10%, у березні збільшили їх до 20%, а у квітні, коли Дональд Трамп оголосив про введення тарифів для більш ніж 180 країн, мита для КНР склали.

Після введення заходів у відповідь Китаєм показник досяг 145%, Пекін відповів на це тарифами в розмірі 125%, США пригрозили збільшенням до 245%. До середини травня «взаємні» тарифи між США та Китаєм було знижено до 10% та 30% відповідно.