США та Китай домовилися пом'якшити обмеження експорту та продовжити тарифне перемир'я

Представники США та Китаю за підсумками дводенних переговорів у Лондоні заявили, що сторони погодили умови, які дозволять відновити торгове перемир'я та зняти обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів та пом'якшити експортний контроль США, передає Reuters.

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Деталі

Міністр торгівлі США Говард Лутник повідомив журналістам наприкінці переговорів, що досягнута рамкова угода «наповнює змістом» женевську домовленість щодо послаблення двосторонніх митних тарифів, які досягли тризначного рівня.

Лутник заявив, що угода, досягнута в Лондоні, зніме деякі з експортних обмежень США, але не став повідомляти подробиці через пізній час завершення переговорів.

За його словами, сторони досягли консенсусу і тепер вони мають схвалити у Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган заявив на окремому брифінгу, що було досягнуто домовленості про структуру взаємної торгівлі, яка буде представлена лідерам США та Китаю.

Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш всеосяжну угоду, яка знизить торгову напруженість. Якщо домовитися не вдасться, то «взаємні» тарифи зростуть приблизно з 30% до 145% із боку США та з 10% до 125% з боку Китаю.

За словами Джоша Ліпскі, старшого директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні, обидві сторони залишили Женеву з принципово різними поглядами на умови угоди: «Вони повернулися на вихідну позицію, але це набагато краще ніж нічого».

За словами Кріса Вестона, керівника дослідницького відділу Pepperstone у Мельбурні, важливими є деталі досягнутих домовленостей, особливо щодо поставок рідкісноземельних металів у США та можливості експорту чіпів із США до Китаю.

Лутник заявив, що обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів у США будуть зняті як «фундаментальна» частина рамкової угоди. У відповідь США скасують заборони на експорт.

Китай у квітні вирішив призупинити експорт широкого спектру критично важливих мінералів та металів. У травні США у відповідь призупинили постачання до Китаю програмного забезпечення для проєктування напівпровідників, хімікатів та авіаційного обладнання, відкликавши раніше видані експортні ліцензії.

Рішення Пекіна призупинити експорт рідкісноземельних металів і магнітів, які мають вирішальне значення в автомобільній та аерокосмічній промисловості та у виробництві напівпровідників, обговорили телефоном на початку червня президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін.

Передісторія

Торгова війна США та Китаю почалася після того, як у лютому Штати ввели мита на всі товари з КНР у розмірі 10%, у березні збільшили їх до 20%, а у квітні, коли Дональд Трамп оголосив про введення тарифів для більш ніж 180 країн, мита для КНР склали.

Після введення заходів у відповідь Китаєм показник досяг 145%, Пекін відповів на це тарифами в розмірі 125%, США пригрозили збільшенням до 245%. До середини травня «взаємні» тарифи між США та Китаєм було знижено до 10% та 30% відповідно.