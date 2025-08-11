єОселя: 4 тис. пільгових іпотек на суму 7,3 млрд грн українці отримали з початку року

4 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. За минулий тиждень було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Хто отримав кредити

Кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 медиків;

3 педагоги;

5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

60 українців без власного житла;

11 ВПО;

3 ветерани.

Де видано найбільше кредитів

У Київській області (46), місті Києві (19), Львівській та Івано-Франківській областях (по 13 відповідно).

За типом нерухомості

За типом нерухомості: 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

Нагадаємо

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.