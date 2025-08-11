4 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. За минулий тиждень було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
єОселя: 4 тис. пільгових іпотек на суму 7,3 млрд грн українці отримали з початку року
Хто отримав кредити
Кредити під 3% отримали:
- 55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
- 9 медиків;
- 3 педагоги;
- 5 науковців.
Кредити під 7% отримали:
- 60 українців без власного житла;
- 11 ВПО;
- 3 ветерани.
Де видано найбільше кредитів
У Київській області (46), місті Києві (19), Львівській та Івано-Франківській областях (по 13 відповідно).
За типом нерухомості
За типом нерухомості: 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.
Нагадаємо
Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
