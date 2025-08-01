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1 серпня 2025, 16:15

Клієнти Фрідом Фінанс з 4 серпня зможуть подати заявки на повернення активів

З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів.

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Він зазначив, що завтра, 2 серпня, набирає чинності порядок повернення активів клієнтів Фрідом Фінанс.

Магомедов додав, наступним етапом буде уважний контроль виплат, аби захист прав інвесторів було реалізовано не лише на рівні процедур, а й на практиці — до останнього кроку.

Як отримати кошти

Раніше НКЦПФР опублікувала спеціальну покрокову інфографіку, щоб допомогти клієнтам Фрідом Фінанс розібратися з процедурою повернення заблокованих активів та дати відповіді на найбільш актуальні питання.

Згідно з інструкцією, для отримання ОВДП/ОЗДП, а також коштів, які мали отримати клієнти після 20 жовтня 2022 року за цими цінними паперами, необхідно звернутися до діючої депозитарної установи, що обслуговує операції з ОВДП/ОЗДП; для повернення інших цінних паперів потрібно звертатись до будь-якої діючої депозитарної установи.

Тим, хто мав отримати кошти та не отримав їх до 20 жовтня 2022 року, а також якщо особа перераховувала кошти в інвестфірму, але цінні папери за них не було придбано, необхідно звернутись до тимчасового керуючого Фрідом Фінанс.

Якщо особі не вдалось повернути активи, варто повторно звернутись до НКЦПФР, який комісія опрацює протягом 10 робочих днів з дня отримання.

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Нагадаємо

  • Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».

  • Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.

  • На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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