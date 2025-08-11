Золото подешевшало на 2,2%, відступаючи від історичного максимуму

Ціни на золото різко знижуються в понеділок з рекордних значень, досягнутих наприкінці минулого тижня на побоюваннях, що США обкладатимуть митами золоті зливки, що імпортуються зі Швейцарії.

У понеділок 11 серпня на біржі Comex котирування грудневих ф'ючерсів на дорогоцінний метал опускаються на 2,2%, до $3414,6 за тройську унцію. У п'ятницю 8 серпня ціни сягали $3534,1 за унцію, що стало історичним максимумом.

Митно-прикордонна служба США 8 серпня заявила, що золоті зливки вагою 1 кг та 100 унцій (2,8 кг) мають класифікуватися за митним кодом, який підпадає під дію імпортних мит.

Однак потім ЗМІ написали, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір прояснити ситуацію і вивести зливки з-під мита.

Крім того, попит на захисні активи, включно з золотом, знижується на тлі надій на врегулювання російсько-українського конфлікту. Очікується, що ця тема обговорюватиметься на зустрічі Трампа з президентом Р Ф Володимиром Путіним, яка відбудеться цієї п'ятниці на Алясці.

Тим часом аналітики Citi покращили прогноз цін на золото на найближчі три місяці до $3300−3600 за унцію з $3100−3500 за унцію, що очікувалися раніше.

«Ринок турбувала ймовірність рецесії в США через високі відсоткові ставки, і це провокувало покупку золота для хеджування таких ризиків, — написали аналітики банку. — Ці побоювання, ймовірно, тільки посилилися в останні шість місяців через оголошені Трампом імпортні мита».

