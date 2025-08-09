Китай наказав брокерам припинити рекламувати стейблкоїни, щоб заспокоїти ажіотаж

Китайські фінансові регулятори знову демонструють жорсткий підхід до ринку криптовалют, наказавши місцевим брокерам та аналітичним центрам припинити просувати стейблкоїни. Таким чином, влада прагне охолодити надмірний інтерес до цих активів та уникнути фінансової нестабільності Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наприкінці липня та на початку серпня провідні брокерські компанії та аналітичні центри отримали вказівки від фінансових регуляторів. Їм було наказано скасувати семінари та припинити публікацію досліджень щодо стейблкоїнів.

Регулятори стурбовані тим, що стейблкоїни можуть стати новим інструментом для шахрайських дій на материковому Китаї.

Подвійні стандарти: заборони в Китаї та лібералізація в Гонконзі

Це відбувається на тлі чинної в Китаї заборони на криптовалютні транзакції. Водночас останні офіційні заяви підігріли чутки що країна, можливо, змінює ставлення до криптоіндустрії.

Влада також дала зелене світло на розвиток Гонконгу як хабу цифрових активів. Цього місяця Гонконг запровадив нове законодавство, що регулює емітентів стейблкоїнів, що викликало сплеск інтересу з боку фірм з материкового Китаю.

«Китайські політики не люблять занадто багато галасу навколо деяких тем, аби уникнути масового пориву до певного класу активів. Є побоювання, що не всі достатньо обізнані з криптовалютами, і прагматичні політики не хочуть, щоб інвестори купували те, ризиків чого вони не розуміють», — зазначив Крістофер Вонг, валютний стратег Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі.

Незважаючи на заборону, у Китаї процвітає позабіржова торгівля цифровими активами. За оцінками Chainalysis Inc., за перші дев'ять місяців 2024 року її обсяг досяг $75 млрд, що свідчить про наявність багатьох каналів для таких транзакцій.

На тлі цього пожвавилася й незаконна діяльність збору коштів, пов'язана з віртуальними валютами та стейблкоїнами, що змусило місцеву владу, включно з Пекіном, Сучжоу та провінцією Чжецзян, випустити попередження про ризики минулого місяця.

Стейблкоїни як майбутнє платежів

Стейблкоїни, які зазвичай забезпечені грошовими активами та випускаються приватними фірмами, набирають обертів як швидший та дешевший варіант для міжнародних платежів.

Більшість з них прив'язані до долара США та забезпечені американськими активами, такими як короткострокові казначейські облігації. За прогнозами, до 2030 року загальна пропозиція стейблкоїнів у світі може сягнути $3,7 трлн.

Регулятори посилюють контроль після того, як недавні офіційні заяви підживили чутки про можливе пом’якшення позиції Китаю щодо криптовалют, прив’язаних до юаня. Це крок, який розглядають як спробу кинути виклик домінуванню долара США у світових фінансах та стимулювати ширше використання китайської валюти.

Читайте також: Китай планує запустити свої перші стейблкоїни

Голова Народного банку Китаю Пан Гоншен у червні заявив, що стейблкоїни можуть революціонізувати міжнародні фінанси, особливо з огляду на зростання геополітичної напруги, яка підкреслює крихкість традиційних платіжних систем.

Гонконг, який часто розглядається як «регуляторний пісочник» для Китаю, є одним з ринків Азійсько-Тихоокеанського регіону, що останніми місяцями активно впроваджує власні режими ліцензування.

Станом на 8 серпня Гонконг видав ліцензії 11 криптобіржам, а також 44 компаніям з дозволом на торгівлю цифровими активами для клієнтів. Серед них є навіть китайські державні фірми, такі як CMB International Securities Ltd. та Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.

Нагадаємо

У США 18 липня 2025 року президент Дональд Трамп підписав перший федеральний закон, що регулює стейблкоїни, назвавши це гігантським кроком до закріплення американського домінування у світових фінансах та криптотехнологіях.

Зазначимо, що переважна більшість стейблкоїнів у обігу сьогодні прив'язана саме до долара США.