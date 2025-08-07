Китай планує запустити свої перші стейблкоїни

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Незважаючи на зростаючий інтерес з боку державних компаній та великих банків, розвиток технології стримується побоюваннями регуляторів щодо можливого відтоку капіталу та ризиків для фінансової стабільності.

У той час як криптовалютна торгівля залишається забороненою на материковому Китаї, Гонконг став своєрідним «випробувальним полігоном», зазначає видання. Нещодавно місто ухвалило закон, що дозволяє ліцензованим компаніям випускати стейблкоїни, забезпечені будь-якою фіатною валютою. Однак гонконгський монетарний орган (HKMA) підходить до процесу з обережністю та заявив, що видасть лише «кілька» ліцензій з наступного року.

На тлі успіху доларових стейблкоїнів китайська влада все частіше заявляє про необхідність просувати власні проекти в цій галузі. На їхню думку, такі токени посилюють глобальне домінування США. При цьому прагнення Китаю використати технологію для розширення впливу юаня стикається з необхідністю зберігати жорсткий контроль над фінансовою системою країни.

Глава Народного банку Китаю Пань Гуншен у червні заявив, що стейблкоїни «фундаментально змінили традиційний платіжний ландшафт».

Обережність Пекіна відбивається і підході Гонконгу. Представники HKMA попередили про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та спекуляціями, заявивши, що на першому етапі програми будуть зосереджені на застосуванні у сфері B2B. Фінтех-компанії, що беруть участь у випробувальній програмі, зобов'язані довести наявність достатніх резервів, продуманих механізмів врегулювання спорів та чіткого розуміння правової юрисдикції.

