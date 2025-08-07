Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 9:03

Китай планує запустити свої перші стейблкоїни

Китай готується до запуску перших стейблкоїнів, намагаючись посилити міжнародну роль юаня та створити альтернативу долару, пише Financial Times.

Китай готується до запуску перших стейблкоїнів, намагаючись посилити міжнародну роль юаня та створити альтернативу долару, пише Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоНезважаючи на зростаючий інтерес з боку державних компаній та великих банків, розвиток технології стримується побоюваннями регуляторів щодо можливого відтоку капіталу та ризиків для фінансової стабільності.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Незважаючи на зростаючий інтерес з боку державних компаній та великих банків, розвиток технології стримується побоюваннями регуляторів щодо можливого відтоку капіталу та ризиків для фінансової стабільності.

У той час як криптовалютна торгівля залишається забороненою на материковому Китаї, Гонконг став своєрідним «випробувальним полігоном», зазначає видання. Нещодавно місто ухвалило закон, що дозволяє ліцензованим компаніям випускати стейблкоїни, забезпечені будь-якою фіатною валютою. Однак гонконгський монетарний орган (HKMA) підходить до процесу з обережністю та заявив, що видасть лише «кілька» ліцензій з наступного року.

Читайте також: SEC дозволила класифікувати USD-стейблкоїни як еквівалент готівки

На тлі успіху доларових стейблкоїнів китайська влада все частіше заявляє про необхідність просувати власні проекти в цій галузі. На їхню думку, такі токени посилюють глобальне домінування США. При цьому прагнення Китаю використати технологію для розширення впливу юаня стикається з необхідністю зберігати жорсткий контроль над фінансовою системою країни.

Глава Народного банку Китаю Пань Гуншен у червні заявив, що стейблкоїни «фундаментально змінили традиційний платіжний ландшафт».

Обережність Пекіна відбивається і підході Гонконгу. Представники HKMA попередили про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та спекуляціями, заявивши, що на першому етапі програми будуть зосереджені на застосуванні у сфері B2B. Фінтех-компанії, що беруть участь у випробувальній програмі, зобов'язані довести наявність достатніх резервів, продуманих механізмів врегулювання спорів та чіткого розуміння правової юрисдикції.

Читайте також: Нова валютна війна наддержав: як США і Китай ділять криптосвіт

Інтерес до випуску стейблкоїнів, як стало відомо FT, виявляють китайські державні компанії, особливо у сфері розрахунків та транскордонних платежів. Декілька таких компаній, що працюють у Гонконгу, вже готуються подати заявки на ліцензії. Однак із чотирьох найбільших китайських держбанків лише один, за інформацією джерел, отримає дозвіл у рамках першого етапу.

HKMA також не виключає можливість схвалення стейблкоїнів, забезпечених офшорним юанем. Це відповідає давнім планам Китаю щодо розширення використання національної валюти у міжнародних розрахунках. Стейблкоїни в цьому контексті розглядаються як альтернатива традиційним системам, таким як SWIFT, до якої Пекін ставиться з настороженістю, що росте, на тлі геополітичної напруженості.

Як зазначає директор Центру фінансових інновацій при Університеті Гонконгу Чень Лінь, змагатися з доларовою екосистемою стейблкоїнів буде дуже непросто. «Гонконг докладає зусиль, але шлях ще довгий», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
