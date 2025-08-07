Китай готується до запуску перших стейблкоїнів, намагаючись посилити міжнародну роль юаня та створити альтернативу долару, пише Financial Times.
Китай планує запустити свої перші стейблкоїни
Що відомо
Незважаючи на зростаючий інтерес з боку державних компаній та великих банків, розвиток технології стримується побоюваннями регуляторів щодо можливого відтоку капіталу та ризиків для фінансової стабільності.
У той час як криптовалютна торгівля залишається забороненою на материковому Китаї, Гонконг став своєрідним «випробувальним полігоном», зазначає видання. Нещодавно місто ухвалило закон, що дозволяє ліцензованим компаніям випускати стейблкоїни, забезпечені будь-якою фіатною валютою. Однак гонконгський монетарний орган (HKMA) підходить до процесу з обережністю та заявив, що видасть лише «кілька» ліцензій з наступного року.
На тлі успіху доларових стейблкоїнів китайська влада все частіше заявляє про необхідність просувати власні проекти в цій галузі. На їхню думку, такі токени посилюють глобальне домінування США. При цьому прагнення Китаю використати технологію для розширення впливу юаня стикається з необхідністю зберігати жорсткий контроль над фінансовою системою країни.
Глава Народного банку Китаю Пань Гуншен у червні заявив, що стейблкоїни «фундаментально змінили традиційний платіжний ландшафт».
Обережність Пекіна відбивається і підході Гонконгу. Представники HKMA попередили про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та спекуляціями, заявивши, що на першому етапі програми будуть зосереджені на застосуванні у сфері B2B. Фінтех-компанії, що беруть участь у випробувальній програмі, зобов'язані довести наявність достатніх резервів, продуманих механізмів врегулювання спорів та чіткого розуміння правової юрисдикції.
Інтерес до випуску стейблкоїнів, як стало відомо FT, виявляють китайські державні компанії, особливо у сфері розрахунків та транскордонних платежів. Декілька таких компаній, що працюють у Гонконгу, вже готуються подати заявки на ліцензії. Однак із чотирьох найбільших китайських держбанків лише один, за інформацією джерел, отримає дозвіл у рамках першого етапу.
HKMA також не виключає можливість схвалення стейблкоїнів, забезпечених офшорним юанем. Це відповідає давнім планам Китаю щодо розширення використання національної валюти у міжнародних розрахунках. Стейблкоїни в цьому контексті розглядаються як альтернатива традиційним системам, таким як SWIFT, до якої Пекін ставиться з настороженістю, що росте, на тлі геополітичної напруженості.
Як зазначає директор Центру фінансових інновацій при Університеті Гонконгу Чень Лінь, змагатися з доларовою екосистемою стейблкоїнів буде дуже непросто. «Гонконг докладає зусиль, але шлях ще довгий», — підсумував він.
