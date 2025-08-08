В уряді допускають два сценарії розвитку економіки: оптимістичний та консервативний

Кабінет Міністрів України затвердив основні макроекономічні прогнози на 2026−2028 роки, представивши два сценарії розвитку — оптимістичний та консервативний. Залежно від сценарію, зростання реального ВВП наступного року очікується на рівні 4,5% або 2,4%. Про це йдеться в урядовій постанові № 946.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Два сценарії: оптимістичний та консервативний

Сценарій 1 (оптимістичний):

ВВП: зростання на 4,5% у 2026 році, з прискоренням до 5% у 2027-му та 5,7% у 2028-му.

Інфляція: 8,6% у 2026 році, зі зниженням до 7,1% та 5,6% у наступні роки.

Торгівля: Різке зростання експорту (+14,3%) при незначному зростанні імпорту (+2,7%).

Сценарій 2 (консервативний):

ВВП: зростання на 2,4% у 2026 році, з подальшим зростанням до 4,7% та 4,5%.

Інфляція: 9,9% у 2026 році, зі зниженням до 9,7% та 7,5%.

Торгівля: Помірне зростання експорту (+5,9%) та випереджаюче зростання імпорту (+7,9%), що призведе до значно більшого торговельного дефіциту.

Ці сценарії також відрізняються прогнозами щодо зайнятості, безробіття та зростання реальної зарплати. Наразі невідомо, який із них уряд візьме за основу при розробці проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Прогнози НБУ та поточний стан економіки

Урядові прогнози відрізняються від очікувань Національного банку. У своєму липневому прогнозі НБУ був більш стриманим, передбачаючи зростання ВВП у 2026 році лише на 2,3% за базовим сценарієм.

Регулятор також нещодавно погіршив прогноз зростання економіки на поточний, 2025 рік до 2,1%, тоді як Мінекономіки зберігає прогноз на рівні 2,6−2,7%.

За даними Держстату, у першому кварталі цього року реальний ВВП України зріс на 0,9%, а за оцінкою НБУ, у другому кварталі — на 1,1%.