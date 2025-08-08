Ліквідований банк Конкорд остаточно програв у суді справу про поновлення ліцензії

Верховний Суд поставив крапку у дворічній судовій тяганині, підтвердивши законність рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку Конкорд . Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які ставали на бік банку, та закрив провадження у справі. Про це у п'ятницю, 8 серпня, повідомили в НБУ .

Історія конфлікту

1 серпня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення про ліквідацію банку Конкорд. Причиною стало систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ).

Протягом двох років, що передували ліквідації, Нацбанк неодноразово застосовував до банку заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу, зокрема, наклав штрафи на загальну суму 60,4 млн грн та виносив письмове застереження.

Власники банку оскаржили рішення про ліквідацію в судовому порядку, і суди першої та апеляційної інстанцій визнали його протиправним. НБУ та Фонд гарантування вкладів подали касаційні скарги.

Фінальне рішення

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Вона підтвердила правомірність дій регулятора.

В НБУ наголосили, що на момент ухвалення рішення про виведення з ринку, частка банку Конкорд становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його ліквідація не вплинула на стабільність банківського сектору України.