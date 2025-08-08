Multi від Мінфін
8 серпня 2025, 8:29

Зеленський обговорив з очільницею МВФ нову програму фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Головною темою обговорення стала нова програма фінансової допомоги, яка має підтримати Україну як під час війни, так і в післявоєнний період. Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Шлях до миру

Володимир Зеленський поінформував Георгієву про активну роботу України з партнерами для якнайшвидшого закінчення війни. Президент згадав розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, а також окреслив наступні кроки України.

«Робимо все можливе, щоб досягти гідного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки», — підкреслив Зеленський.

Україна виконує зобов'язання

Президент зазначив, що для України було важливо почути від МВФ підтвердження: попри війну, Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання та продовжує впроваджувати реформи.

Обговорюючи нову програму, обидві сторони висловили готовність до швидких дій. Український уряд вже працює над необхідними кроками для її запуску.

Крім того, під час розмови було порушено питання додаткового фінансування для українських військових. Зеленський зазначив, що розглядаються різні варіанти і рішення шукатимуть спільно.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна спільно з МВФ розпочала розробку концепції нової кредитної угоди. Вона має замінити чинну програму EFF-2023−2027, яка, на думку Національного банку, вже не повністю відповідає реаліям тривалої війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
