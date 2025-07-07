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7 липня 2025, 11:08

Міжнародні резерви України зросли до $45,1 мільярда завдяки допомозі партнерів

За підсумками червня 2025 року міжнародні резерви України зросли на 1,2% і станом на 1 липня становили $45,1 мільярда. Зростання стало можливим завдяки тому, що значні обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни. Про це у понеділок, 7 липня, повідомила пресслужба Національного банку України.

За підсумками червня 2025 року міжнародні резерви України зросли на 1,2% і станом на 1 липня становили $45,1 мільярда.

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Що впливало на резерви у червні

Динаміка резервів у минулому місяці визначалася кількома ключовими факторами:

  • Надходження. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло понад $4 мільярди в рамках ініціативи G7 «Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine» (ERA). Зокрема, $1,7 млрд надійшло від Канади, $1,2 млрд — через механізми Світового банку, та $1,15 млрд — від Євросоюзу. Ще $337,8 млн додалося внаслідок переоцінки вартості фінансових інструментів.
  • Витрати. Основними напрямками витрат були інтервенції НБУ на валютному ринку та виплати за державним боргом. Чистий продаж валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні склав майже $3 мільярди. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, а також на виплати Міжнародному валютному фонду, було спрямовано загалом близько $950 мільйонів.

Рівень достатності резервів

У Національному банку наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Він забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту товарів та послуг.

Чому це важливо

Зростання міжнародних резервів у червні, навіть незначне, є вкрай позитивним сигналом, що демонструє стійкість фінансової системи України в умовах війни.

Ця статистика наочно показує ключову формулу фінансового виживання України: масштабні надходження від міжнародних партнерів повністю компенсують витрати валюти, які держава несе для підтримки курсу гривні та обслуговування боргів. У червні понад $4 млрд допомоги з легкістю перекрили майже $3 млрд, витрачених НБУ на інтервенції, та близько $1 млрд, спрямованих на виплати за боргами.

Доки цей потік міжнародної допомоги залишатиметься стабільним та прогнозованим, Національний банк матиме змогу й надалі забезпечувати курсову стабільність та макрофінансову рівновагу, не виснажуючи при цьому «подушку безпеки» країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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