Міжнародні резерви України зросли до $45,1 мільярда завдяки допомозі партнерів

За підсумками червня 2025 року міжнародні резерви України зросли на 1,2% і станом на 1 липня становили $45,1 мільярда. Зростання стало можливим завдяки тому, що значні обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни. Про це у понеділок, 7 липня, повідомила пресслужба Національного банку України.

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Що впливало на резерви у червні

Динаміка резервів у минулому місяці визначалася кількома ключовими факторами:

Надходження. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло понад $4 мільярди в рамках ініціативи G7 «Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine» (ERA). Зокрема, $1,7 млрд надійшло від Канади, $1,2 млрд — через механізми Світового банку, та $1,15 млрд — від Євросоюзу. Ще $337,8 млн додалося внаслідок переоцінки вартості фінансових інструментів.

Витрати. Основними напрямками витрат були інтервенції НБУ на валютному ринку та виплати за державним боргом. Чистий продаж валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні склав майже $3 мільярди. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, а також на виплати Міжнародному валютному фонду, було спрямовано загалом близько $950 мільйонів.

Рівень достатності резервів

У Національному банку наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Він забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту товарів та послуг.

Чому це важливо

Зростання міжнародних резервів у червні, навіть незначне, є вкрай позитивним сигналом, що демонструє стійкість фінансової системи України в умовах війни.

Ця статистика наочно показує ключову формулу фінансового виживання України: масштабні надходження від міжнародних партнерів повністю компенсують витрати валюти, які держава несе для підтримки курсу гривні та обслуговування боргів. У червні понад $4 млрд допомоги з легкістю перекрили майже $3 млрд, витрачених НБУ на інтервенції, та близько $1 млрд, спрямованих на виплати за боргами.

Доки цей потік міжнародної допомоги залишатиметься стабільним та прогнозованим, Національний банк матиме змогу й надалі забезпечувати курсову стабільність та макрофінансову рівновагу, не виснажуючи при цьому «подушку безпеки» країни.