Переговори США і росії: на які результати варто очікувати

Після підготовки Штатами масштабних санкцій для покупців російської нафти та візиту спеціального посланника США Стіва Віткоффа до рф прозвучав ряд позитивних заяв про наближення мирного процесу. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що росія зараз більше налаштована на припинення вогню. На що ж насправді зараз ми можемо розраховувати, розмірковує політолог Вадим Денисенко.

The New York Times пише про зустріч Путіна та Трампа наступного тижня. Вона можлива лише при підписанні угоди про щось. А цього поки не видно.

1. Введення санкцій по Індії — це головна ознака того, що Трамп не вірить в прогрес. І демонструє всім, що його не треба водити за ніс.

2. ⁠Ціль Росії на вчорашніх переговорах — відірвати Україну від Європи і звідси ідея тристоронніх переговорів без ЄС. Для нас це дуже поганий сценарій, бо ми є частиною переговорів ЄС-США та ЄС-США-КНР. І те, що протягом тижня ітимуть консультації Вашингтона з європейцями для нас плюс.

3. ⁠Путін вважає, що вести переговори потрібно тоді, коли ти можеш підняти ставки. Вчорашня розмова з Віткофом — це розмова від безвиході і бажання затягнути час. Наступні його реперні точки по підняттю ставок — це момент, як мінімум, падіння Покровська (або коли буде зафіксовано щось важливе на фронті). Плюс йому потрібно нагнітати ситуацію в Білорусі з навчаннями. Але найголовніше, йому б хотілося, дотягти до зустрічі з Сі, щоб отримати від останнього певні усні гарантії.

Тому він, як завжди, тягтиме час. Але варто звернути увагу, що його часові лаги все зменшуються. Тому зараз, якщо й можна про щось теоретично говорити, то, як максимум, можна говорити тимчасове повітряне перемирʼя. Але, схоже, в розмові з Віткофом він вчергове підняв питання про анексію неокупованих територій, як головну умову переговорів.

4. Путін знову розчохлив ядерну істерію. Я завжди вважав, що його золота мрія (його гра в солдатики) — це переграти карибську кризу, де американські кораблі з боєголовками розвертаються назад, а не навпаки. Але він боягуз. І тому ніякої ядерної загрози немає.

Виходячи з вищесказаного, я не вірю, що зараз буде відбуватися щось суттєве (переговори будуть, але це більше про майбутнє ніж про сьогодні, хоча повторюся: невелика вірогідність повітряного перемирʼя існує).