США запровадять вторинні санкції проти росії 8 серпня — Reuters

США планують вдарити по росії вторинними санкціями. Такі заходи затвердять у п'ятницю, 8 серпня. Про це пише Reuters.
7 серпня 2025, 8:38
Що відомо
Неназваний представник Білого дому розповів виданню, що зустріч Віткоффа з Путіним пройшла успішно.
«Росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю», — додав він.
Санкції проти рф
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани ввести проти росії вторинні тарифи і вторинні санкції. Такі заходи він обіцяв реалізувати, якщо до 8 серпня росія не укладе перемир'я з Україною.
6 серпня Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою переговорів стала війна росії проти України.
Коментарі - 1
Це що за успішні перемовини коли одразу після них вводяться санкції? Чи санкції будуть м’якші ніж планувалося?