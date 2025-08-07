США запровадять вторинні санкції проти росії 8 серпня — Reuters

США планують вдарити по росії вторинними санкціями. Такі заходи затвердять у п'ятницю, 8 серпня. Про це пише Reuters .

Що відомо

Неназваний представник Білого дому розповів виданню, що зустріч Віткоффа з Путіним пройшла успішно.

«Росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю», — додав він.

Санкції проти рф

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани ввести проти росії вторинні тарифи і вторинні санкції. Такі заходи він обіцяв реалізувати, якщо до 8 серпня росія не укладе перемир'я з Україною.

6 серпня Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою переговорів стала війна росії проти України.