МВФ планує обговорити з українською владою потреби країни на наступні роки

Представники Міжнародного валютного фонду та української влади планують ближчими тижнями провести нові обговорення щодо бюджету України на 2026 рік, а також потреб країни на подальші роки. Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише «Укрінформ».

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Що відомо

«Упродовж наступних тижнів представники МВФ та української влади, як очікується, активізують дискусії щодо бюджету на 2026 рік, а також оцінки потреб України як у 2026 році, так і в середній перспективі», — зазначила представниця Фонду, коментуючи можливість запуску нової програми МВФ для України.

Козак уточнила, що під час запланованих дискусій сторони спробують «скласти цю комплексну картину».

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Нагадаємо

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки вона прагне задовольнити фіскальні потреби країни, незважаючи на те, що війні з росією кінця не видно.