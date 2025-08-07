Акції Apple зростають на тлі інвестицій в США

Акції Apple зросли на 1,6% на ранкових торгах у Франкфурті після того, як компанія пообіцяла додатково інвестувати $100 млрд у США. Це послабило побоювання щодо впливу імпортних тарифів Вашингтона на ринок напівпровідників, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нова 100-відсоткова ставка тарифу, оголошена ним у середу, не стосуватиметься компаній, які взяли на себе зобов'язання виробляти продукцію в Сполучених Штатах.

«Ми вважаємо, що занепокоєння щодо зростаючого впливу тарифів на Apple зменшилися», — зазначили аналітики Citi, одного з найбільших міжнародних інвестиційних банків.

Нагадаємо

Apple заявила, що розширить свої заплановані інвестиції в США ще на $100 млрд. У Apple зазначили, що скляні покриття для всіх iPhone і Apple Watch, які продаються по всьому світу, вироблятимуться у США. Зокрема, компанія-виробник скла Corning, у рамках угоди на $2,5 млрд вироблятиме його на своєму заводі в Харродсбурзі, штат Кентуккі.