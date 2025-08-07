Apple збільшить свої інвестиції у США на $100 млрд

Компанія Apple заявила, що розширить свої заплановані інвестиції в США ще на $100 млрд. Про це повідомляє NBC News .

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі разом із гендиректором Apple Тімом Куком.

Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що його адміністрація «запровадить дуже високий тариф на мікросхеми і напівпровідники», але для будь-якої компанії, яка будується в США, «плата стягуватися не буде».

Він уточнив, що тариф становитиме приблизно 100% і застосовуватиметься до всіх мікросхем, які імпортуються в країну.

«Трамп попередив, що оголосить про введення мит на напівпровідники, які можуть торкнутися iPhone, iPad, MacBook та інших популярних продуктів Apple», — пише NBC News.

«Я радий бути тут із вами сьогодні, і я дуже пишаюся тим, що сьогодні ми виділяємо Сполученим Штатам додатково $100 мільярдів», — сказав Кук Трампу під час заходу в Білому домі.

Читайте також: Apple анонсувала масштабні інвестиції в економіку США: $500 мільярдів та 20 тисяч робочих місць

Він повідомив, що компанія «вже підписала нові угоди з 10 компаніями по всій Америці», щоб здійснювати додаткове виробництво.

«По-друге, ми маємо намір закуповувати сучасні рідкоземельні магніти американського виробництва», — додав він.

Крім того, сама Apple заявила, що вироблятиме скляні покриття для всіх iPhone і Apple Watch, які продаються по всьому світу — у США. Зокрема, компанія-виробник скла Corning, у рамках угоди на 2,5 млрд доларів вироблятиме його на своєму заводі в Харродсбурзі, штат Кентуккі.

«Apple значно збільшить витрати на внутрішній ланцюжок поставок iPhone і побудує найбільшу та найскладнішу лінію з виробництва смарт-окулярів у світі», заявив Трамп під час зустрічі.

NBC зазначає, що Corning переобладнає всі свої потужності під виробництво продукції для Apple, що дасть змогу збільшити чисельність виробничих та інженерних кадрів виробника скла в Кентуккі на 50%.

Тим часом Apple заявила, що оголошення про виробництво скла є частиною зобов'язання щодо виділення $600 млрд на перенесення частини своїх ланцюжків поставок до США. Раніше компанія обіцяла інвестувати $500 млрд за наступні 4 роки.

Крім того, компанія Applied Materials (постачальник Apple) теж оголосила про інвестиції $200 млн у завод в Аризоні з виробництва обладнання для виробництва чіпів.

Дане обладнання буде використовуватися Texas Instruments, іншим постачальником Apple — для виробництва деяких напівпровідників, які використовуються в продукції Apple.

«Apple також побудує в Г'юстоні завод з виробництва серверів площею 250 000 квадратних футів і вкладе мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних по всій країні — від Північної Кароліни до Айови та Орегона», — розповів Трамп.