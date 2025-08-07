Ціни як у Туреччині: скільки коштує відпочинок у Карпатах цього літа

Українські Карпати заповнені відпочивальниками: з липня бази відпочинку на більшості популярних курортів переповнені, а, наприклад, на під'їзді до Буковеля вишиковуються кілометрові затори. І це при тому, що навесні місцеві гіди нарікали на відсутність туристів та заявляли про перспективи «провального сезону». Як це вплинуло на ціни, розповість «Мінфін».

«Літній сезон цього року стартував із запізненням. У червні людей було мало, фактично потік пішов лише з липня», — розповів «Мінфіну» місцевий гід Василь (працює у Яблуниці та Буковелі). За його словами, пізній старт сезону пояснюється погодним чинником — із початку літа у Карпатах було прохолодно та мрячно.

Але потім до гір масово поїхали сім'ї з дітьми, особливо з великих міст, зокрема, з Києва. Наплив туристів збігся з посиленням ворожих атак на столицю та інші мегаполіси (Дніпро, Харків). За словами Василя, багато баз відпочинку та готелі цього року відкрили дитячі табори, і деякі вже розпродали путівки до кінця сезону.

На тлі ажіотажу відпочинок у Карпатах стрімко дорожчає. Це стосується як проживання, так і ресторанів та туристичної інфраструктури. Наприклад, якщо квиток на підйомники в Буковелі минулого літа коштував 300 гривень, то зараз уже 400 гривень.

Номери закінчуються

Після вдалого зимового сезону власники карпатських готелів очікували, що вже з травня потік туристів різко зросте. Але цього не сталося. «Цього року на травневі свята багато українців не мали тривалих вихідних. Деякі брали відпустки на ці дати, але вважали за краще їхати на відпочинок за кордон. У результаті закордонні тури бронювалися набагато краще, ніж Карпати», — каже менеджер із туризму компанії «Феєрія» Микола Грепіняк.

Серед чинників, які зірвали травневий сезон, він називає також посилення мобілізації та погодний чинник — весна в Карпатах видалася досить прохолодною та дощовою.

«Навіть крокусів не було видно через сніг», — каже Грепіняк.

На тлі зниження попиту багато готелів почали оголошувати різні акції, скидаючи ціни на проживання. Знижки сягали 15−20% і більше. Але «розпродажі» ситуацію не врятували. У червні відпочивальників у Карпатах, за оцінками місцевих гідів, було щонайменше на 10% менше, ніж на початку торішнього літа.

«І лише з липня туристичний потік почав зростати», — розповідає гід Василь. Тобто фактично активний сезон у Карпатах цього року змістився на 1,5−2 місяці. Причин, через які українці все ж таки поїхали до Карпат, декілька.

По-перше, на початку літа посилилися ворожі атаки на багато міст, зокрема, на столицю.

«Люди почали масово вивозити дітей із мегаполісів. Причому збільшилася кількість „тривалих“ бронювань — на місяць і більше. Українці, які працюють віддалено, вважали за краще зняти житло на тривалий період, а не просто приїхати відпочити на тиждень. Тому різко зріс попит на старі бази відпочинку, які пропонують порівняно невисокі ціни. Ті, хто не має змоги виїхати з дому надовго, відправляють дітей до таборів. Зараз такий формат відпочинку пропонують дуже багато готелів, навіть порівняно невеликі», — каже місцевий гід Ярина Ковалів.

Наприклад, у Буковелі працюють дитячі табори Dream Life (від 18 700 за зміну), Online Camp (вільних місць на літо вже немає), «Цивілізація» (від 15 300 гривень), «Артек Буковель» (від 30 888 гривень за 10 днів), «Юні Кемп» (22 500 гривень за 10 днів), в Яблуниці — «Хогвартс» (від 14 900 гривень), у Славському — «Шоколад Карпати» (від 21 300 гривень за 9 днів), у Татарові — «Петрос» (21 600 гривень за 14 днів), на Драгобраті — «Всі свої» (путівок до кінця літа вже немає), у Косові — «Фрістайл» (23 000 гривень за 10 днів) тощо.

Дитячі табори пропонують не лише комфортне проживання та гарне харчування, але ще й різноманітну «спеціалізацію» — від спорту до англійської та IT. Тому, попри досить високі ціни, браку відпочивальників більшість із них не мають.

По-третє, після різкого підвищення курсу євро, багато хто переглянув свої плани на відпочинок за кордоном, і віддав перевагу Карпатам.

По-четверте, на шляху до Карпат стало менше пропускних пунктів. Фактично, якщо їхати з Києва, доведеться пройти лише через один великий пункт біля Рівного, тоді як, наприклад, ще навесні їх було щонайменше 3−4, і на кожному чергували військові, що вручають повістки. Це вплинуло на настрої багатьох військовозобов'язаних чоловіків, котрі побоювалися виїжджати з дому, щоб не отримати повістку.

У результаті багато баз та міні-готелів у Карпатах вже переповнені. Наприклад, у готелі «Сховок» (село Дземброня) найближчі вільні дати розпочинаються лише з 1 вересня. У Yasno Dim у Славському — з 25 серпня, у Cheresy Chalet — з 26 серпня.

У Gold Palace Wellness&Spa у Поляниці на кінець серпня залишилося лише 2 вільних номери, і це при тому, що за п'ять днів відпочинку доведеться заплатити близько 18 300 гривень на двох.

Rimma Шешори — така ж сама ситуація — найближчі доступні для бронювання дати — з 26 серпня, залишився один номер на двох за 13 000 гривень на тиждень.

По декілька номерів на кінець серпня є в готелях «Вершина» (Яремче), Ashad (Свалява), River Hill (Мікуличин), «Карпати Мигово», «Вілла Медова» (Славське), «Медведький двір» (Поляниця) тощо.

Нові цінники на житло та послуги

«Повернення» туристів вплинуло і на цінники. У травні багато готелів заявляли, що не переглядали ціни, порівнюючи з минулим роком, попри досить високу інфляцію в країні.

Але вже з кінця червня, помітивши пожвавлення попиту, готельєри передумали і стали підвищувати прайси. Наприклад, номер на двох у готелі Vershina у Яремчі, який у травні пропонувався за 23 400 гривень, зараз коштує майже 25 800 гривень на тиждень.

Carparosa Hotel подорожчав із 13 900 гривень до 20 400 гривень за тиждень. Готель «Терем» у Славському, який на початку сезону знизив цінник із 17 400 до 8 400 гривень за тиждень у двомісному номері, вартість не підвищив, але вільні номери там уже закінчилися.

На Booking на серпень ще є пропозиції зі знижками, але їх набагато менше, ніж було на початку сезону, плюс дисконт не такий великий. Тобто «акції», що діють, — радше, маркетинговий хід, аніж реальний розпродаж.

Наприклад, номер у готелі River Hill у Микуличині пропонується за 14 400 гривень на тиждень замість 16 000, а номер Villa Paraiso Karpaty — за 5 400 гривень, замість 6 000 гривень. Номер у шалє «АНСО» у Микуличині подешевшав із 10 500 до 8 500 гривень, а у «Медовій віллі» — з 16 900 до 15 200 гривень за тиждень.

Зазначимо, що в Карпатах триває будівельний бум, і багато готелів сусідять із будівельними майданчиками, про що туристів завчасно, зазвичай, не попереджають.

Нові прайси виставили також місцеві ресторани та сфера туристичних послуг. Скажімо, якщо квиток на підйомник у Буковелі минулого літа коштував 300 гривень, то зараз — 400 гривень. Піднятися на Драгобрат можна за 250 гривень, замість 200 гривень минулого року.

Груповий виїзд у гори на джипах на Драгобраті коштує 700 гривень з особи в один бік, хоча минулого літа можна було домовитися про поїздку за 500 гривень.

У Яремчі за індивідуальну поїздку в гори доведеться заплатити від 2 500 до 3 000 гривень, що на 500 гривень дорожче, ніж минулого року.

А на околицях Верховини за подорож у джипі на полонину взагалі просять 5 000 — 6 000 гривень, що на тисячу дорожче, ніж минулого сезону.

Розцінки на чани теж зросли, але несуттєво — на 100−200 гривень. У середньому попаритись у чані зараз можна за 2 500 гривень.

Ресторатори переписали прайси радикальніше. Наприклад, у ресторанах Буковеля за піцу доведеться заплатити близько 400−500 гривень, келих вина коштуватиме 120−180 гривень, бограч — 300−600 гривень тощо. Цінники на 10−15% вищі, ніж минулого літа, що самі ресторатори пояснюють подорожчанням продуктів.

Продавці сезонної карпатської ягоди — чорниці, які минулого літа продавали її за 200 гривень за банку, зараз просять уже 250 гривень.

Все це впливає на загальний цінник відпочинку у Карпатах. Наприклад, якщо орендувати номер у готелі рівня 4 зірок на околицях Буковеля, доведеться викласти до 20 000 гривень за п'ять днів, харчування та розваги потягнуть ще щонайменше на 2 000 гривень. Усього — 35 000 гривень на двох за неповний тиждень, що, м'яко кажучи, чимало.

Для порівняння: за 39 300 гривень пропонується тур до готелю 4 зірки до турецького Бельдібі за програмою «все включено».

При цьому загальний рівень сервісу на карпатських курортах, хоча й зріс останнім часом, все ще точно не дотягує до європейського.