Інвестиційні проєкти у Карпатах: що пропонують забудовники у 2024 році

Карпати сьогодні — одне з найбезпечніших місць в Україні, куди навіть під час війни продовжують їхати відпочивальники. Для інвесторів це означає, що відкрився ще один напрямок для вигідного вкладання коштів. Об'єктами інвестування все частіше стають готелі та оздоровчі комплекси у західних областях України. Разом із забудовниками Green Rest Development та SENSAR розповідаємо, про які нюанси інвестування у нерухомість у Карпатах потрібно знати у 2024 році та що пропонують девелопери.

Чому варто інвестувати у нерухомість у Карпатах

Регіон Карпат сьогодні проходить стадію активного розвитку як інноваційного рекреаційного майданчика. Різноманіття комплексів та локацій для гостей щороку стає більшим. Туди їде все більше відвідувачів, які готові витрачати свої кошти. І девелопери беруть це до уваги.

«В перспективі більш вигідне співвідношення ціна-якість дозвілля заохотить закордонних гостей до відвідин Карпат. Цей тренд ми могли вже відслідковувати у 2021 році"‎, — розповідає комерційна директорка SENSAR Development Руслана Грабко.

Це дає стимул для забудовників будувати та залучати інвесторів до своїх проєктів у Карпатах. До того ж інвестування у апартаменти, в порівнянні з квартирами, має кілька важливих переваг:

Можливість будівництва номерного фонду малих площ. Невеликі розміри апартаментів у деяких проєктах зменшують його загальну вартість і дозволяють інвестувати покупцям з меншими бюджетами. Так, наприклад, у проєкті SENSAR Smart Hill у Яремче площі апартаментів стартують від 13 квадратних метрів. При цьому деталізоване пропрацювання внутрішнього планування та дизайн проєкту об'єкту дає змогу отримувати максимальні вигоди інвестору з кожного квадратного метру.

Невеликі розміри апартаментів у деяких проєктах зменшують його загальну вартість і дозволяють інвестувати покупцям з меншими бюджетами. Так, наприклад, у проєкті SENSAR Smart Hill у Яремче площі апартаментів стартують від 13 квадратних метрів. При цьому деталізоване пропрацювання внутрішнього планування та дизайн проєкту об'єкту дає змогу отримувати максимальні вигоди інвестору з кожного квадратного метру. Можливість отримувати пасивний дохід зі зменшеним податковим навантаженням в порівнянні з житловим фондом. Ця особливість стосується ФОП 3ї групи на єдиному податку. Тобто коли у власності є декілька об'єктів нерухомості, то вигідніше для власника буде мати саме апартаменти.

Ця особливість стосується ФОП 3ї групи на єдиному податку. Тобто коли у власності є декілька об'єктів нерухомості, то вигідніше для власника буде мати саме апартаменти. Більша дохідність, ніж від інвестування у квартири. Інвестиції, якщо порівнювати 45 квадратів квартиру в Києві і 25 квадратів номер в комплексі Green Rest Development поблизу села Славське у Львівській області, інвестиції однакові. Але хоч інвестор отримує меншу площу, дохідність буде отримувати більшу.

Інвестиції, якщо порівнювати 45 квадратів квартиру в Києві і 25 квадратів номер в комплексі Green Rest Development поблизу села Славське у Львівській області, інвестиції однакові. Але хоч інвестор отримує меншу площу, дохідність буде отримувати більшу. Відсутність необхідності робити ремонт чи відновлювати апартаменти самостійно. У разі купівлі квартири потрібно самостійно зробити ремонт (найняти будівельників, дизайнерів, все це контролювати). До того ж, через 5−7 років квартира буде вже не в такому стані і потрібні будуть додаткові кошти на відновлення. У разі інвестицій в апартаменти, ці обов’язки бере на себе керуюча компанія.

У разі купівлі квартири потрібно самостійно зробити ремонт (найняти будівельників, дизайнерів, все це контролювати). До того ж, через 5−7 років квартира буде вже не в такому стані і потрібні будуть додаткові кошти на відновлення. У разі інвестицій в апартаменти, ці обов’язки бере на себе керуюча компанія. Швидші терміни окупності. Для апартаментів це відбувається у півтора рази швидше, ніж у випадку з квартирою. «‎Це залежить від додаткової вартості вкладення ремонту, від середньої ціни на ринку квартири, якщо дивитися на квартиру 40−45 квадратів навіть з гарним ремонтом, це $600 — $650. В комплексі це $700 — $750 за місяць. Але ти нікого не шукаєш для оренди, не ремонтуєш нічого. Цим займається керуюча компанія. І таким чином 9−10 років окупність апарт комплексу. Квартири — 15−16 років"‎, — пояснює Сергій Ратушний, керівник маркетингового відділу Green Rest Development.

Якщо ж говорити про недоліки, то можна виокремити два основні:

Висока вартість комунальних послуг. Адже для апартаментів їх надають за комерційним тарифом. Однак, це як правило, не відображається на рівні доходу клієнтів. Неможливість проживати в номері тривалий час. Більшість забудовників дозволяють інвестору безкоштовно проживати в своєму номері певну кількість днів на рік.

Які варіанти нерухомості в Карпатах пропонують забудовники

З кожним роком пропозицій від девелоперів для інвестування у нерухомість у туристичних локаціях стає все більше. На прикладі двох забудовників ми розкажемо, в які проєкти можна вкласти свої заощадження вже сьогодні.

Пропозиції від SENSAR

У портфелі SENSAR development на сьогоднi можна обрати у Карпатах номери у двух проєктах такого типу:

Smart Hill у Яремчі з готовністю 75%;

The FIVE, готель у центрі Ужгорода, який має топову локацію і широкий спектр внутрішньої інфраструктури та сервісів.

Ще один варіант для інвестування — відпочинковий комплекс Gora, що затишно розташувався біля Славського на горі Тухля. «‎За останні декілька років бажання отримати сучасний власний будинок у горах стало досяжною реальністю, а не складною задачею для реалізації. А саме обрати земельну ділянку, збудувати будинок, комфортно його облаштувати, мати надійну управляючу компанію і ще й пасивний дохід заробляти — все це легко отримати у продуманих до деталей заміських комплексах. Зі свого боку всі ці і не тільки опції можна віднайти в відпочинковому комплексі Gora», — зауважують у SENSAR.

Часто інвестори запитують — чи можна приїжджати у свій номер на відпочинок? У кожного забудовника є свої умови щодо цього. Наприклад, проєкт Smart Hill у Яремче дає можливість інвестору безоплатно відпочивати 19 днів на рік, а якщо потрібно, то ще 19 днів зі знижкою 50%. Такий формат обумовлено загальною фінансовою моделлю апарт-комплекса, за якої має виконуватися план по доходу готельним оператором перед інвесторами.

Головною умовою для того, щоб почати інвестування у ці об'єкти, є бажання клієнта. Далі інвестор разом із забудовником обирають локацію, тип нерухомості та конкретні об'єкти, виходячи із уподобань інвестора та його завдань. Широкий портфель SENSAR development дає змогу інвестору диверсифікувати ризики і отримати максимальні вигоди для себе.

Придбати апартаменти можна також на умовах розтермінування. Цей формат складається з першого внеску та щомісячних платежів. «Ключовим є те, що наше розтермінування безвідсоткове. Також ми розуміємо необхідність індивідуального підходу у роботі з клієнтами і в залежності від ситуації йдемо на зустріч у формуванні персональних умов покупця», — пояснюють у SENSAR.

Ще один цікавий інструмент для придбання апартаментів — партнерська інвестиція. За такого сценарію один апартамент купується на двох і більше інвесторів одночасно. Це дозволяє зменшити розмір чергових платежів і зробити умови розтермінування більш привабливими.

Пропозиції від Green Rest Development

До 2021 року забудовник активно працював у південних регіонах, Херсоні та Одесі, а зараз зосередив увагу на західній частині України. Для інвесторів девелопер сьогодні пропонує цікавий проєкт готельного плану в Нижній Рожанці, біля Славського у Львівській області, відкриття якого заплановане на початок 2026 року.

«Ми будуємо преміальний комплекс, вибрали нішу преміум-сегменту, таких комплексів в Україні 10%, всі інші — це середній рівень, або комфорт. Якщо розглядати повноцінний готельний комплекс з інфраструктурою, то ми одні з найперших, хто будує саме в цьому регіоні», — розповів керівник маркетингового відділу Green Rest Development Сергій Ратушний.