Травневі свята у Карпатах: чому зараз можна відпочити з великою знижкою

Зимовий сезон у Карпатах для власників баз відпочинку, готелів та ресторанів був дуже вдалим, а ось весна багатьох розчарувала. Попит на відпочинок у Карпатах напередодні травневих свят на 20% нижчий, ніж на аналогічні дати минулого року. Тобто українці мають можливість відпочити зі знижками.

Причин декілька: від посилення мобілізації (багато чоловіків воліли залишитися вдома) до погодного чинника та розкладу вихідних.

«Цього року у багатьох українців на травневі не буде тривалих вихідних. Деякі беруть на ці дати відпустки, але вважають за краще поїхати за кордон, а не Україною. Іноземні туристичні напрями зараз, на відміну від минулого року, бронюються краще, ніж Карпати», — каже менеджер ыз туризму відділу «Тури Україною» компанії «Феєрія» Микола Грепиняк.

Для тих, хто все ж таки вирішив відпочити у Карпатах, з'явилися бонуси. Ціни на відпочинок, порівнюючи з весною минулого року, не лише не зросли, а й у багатьох готелях навіть впали.

«Дуже багато знижок та акційних пропозицій. Власники місць розміщення тестують сезон, і якщо попит знову почне зростати, можуть підвищити вартість до середини червня», — каже Грепиняк. Водночас за рік у Карпатах з'явилося багато нових готелів цікавих форматів, а також покращилася розважальна інфраструктура.

«Мінфін» з'ясував, що зараз відбувається на місцевому туристичному ринку.

Як забудовуються Карпати під час війни

З початком війни популярність карпатських курортів різко зросла, що було пов'язано із забороною військовозобов'язаним чоловікам виїжджати межі країни.

На хвилі зростання попиту до західних областей потяглися численні інвестори, тим паче, що столичний ринок нерухомості, на який багато хто робив ставки до війни, припинив приносити колишні дивіденди.

У результаті в Карпатах почалося справжнє велике будівництво. Біля Буковеля, Мукачево, Берегово почали будувати й великі готелі та приватні бази відпочинку. Ті, хто за останні рік-два хоча б раз побував у Карпатах, напевно помітили велику кількість рекламних бордів, які запрошують бажаючих вкласти гроші в будівельні проєкти. Інвесторам «вскладчину» обіцяють щонайменше 8% річних, а деякі — і до 12%. Наприклад, у Буковелі будують 10-поверховий апарт-комплекс Glacier на 810 апартаментів, висококласний готель Nebo, апарт-готель Velmy тощо. Власники Буковеля заявили про будівництво двох нових курортів — в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Стартувало будівництво нового гірськолижного курорту й біля Волосянки. На 127 га планується спорудити 25 готелів, прокласти лижні траси з підйомниками.

Минулого року про будівництво нового курорту GORO Mountain із інвестиціями $1,5 млрд заявила й компанія ОККО.

Багато приватних інвесторів, у тому числі київські, вкладаються у будівництво нових невеликих баз відпочинку. У моді зараз — різні нові формати. Наприклад, глемпінги (так звані гламурні кемпінги, які є купольними спорудами з усім необхідним усередині), невеликі котеджі з величезними панорамними вікнами, власними чанами на терасі кожного будиночка тощо.

Останніми роками активно забудовуються високогірні села, де туристи можуть жити у безпосередній близькості до природи.

Активно розвивається місцева інфраструктура. Скажімо, взимку цього року у Буковелі відкрили новий аквапарк Mavka (він створений за ліцензією анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»). В аквапарку є декілька панорамних басейнів, водні гірки, СПА-центр тощо.

Відкривається також багато ресторанів, включаючи Макдональдз, який почав працювати у Яремчі у 2023 році.

До останнього часу азарт потенційних інвесторів підтримував зростаючий попит на відпочинок у Карпатах. На хвилі ажіотажу власники готелів кожного сезону підвищували цінники. А обід у деяких ресторанах у Буковелі вже коштує дорожче, ніж у столичних.

Чому туристів поменшало цієї весни

Але цієї весни інтерес українців до відпочинку в Карпатах несподівано пішов на спад. Як кажуть туроператори, порівнюючи з минулим роком, попит упав на 20%.

Микола Грепиняк зазначає, що на зниження попиту на відпочинок у Карпатах цієї весни вплинули два чинники.

Перший — «підступи» погоди. Різкі перепади температур ненайкращим чином вплинули на цвітіння сакури та крокусів, хоча багато хто їздив до Карпат саме «на них». У соцмережах вже з'явилися фото замерзлих сакур в Ужгороді. Дерева розцвіли, але через морози цвіт почав засихати і багато дерев візуально почорніли.

«Крокуси цього сезону теж не в кращому вигляді, на багатьох майданчиках їх взагалі погано видно через сніг. Тобто ті, хто їздив на цвітіння, трохи розчаровані», — додав Грепиняк.

Також, за його словами, деякі українці цієї весни відмовилися від поїздки до Карпат через те, що не планується великої кількості вихідних днів. «Ті, хто на травневі бере відпустку, часто обирають тури за кордон, у результаті вони зараз бронюються краще, ніж Карпати», — зазначив експерт.

Турагент із Мукачево Василь розповів «Мінфіну», що багатьох зупиняє мобілізація. «Взимку були випадки „бусифікації“ туристів, і, ймовірно, багатьох вони налякали», — розповідає він. Також, за його словами, деякі чоловіки не хочуть їхати через блокпости на шляху до західних областей.

Зіграв і чинник ціни. Оскільки доходи багатьох українців зростають не так швидко, як того хотілося б, а інфляція б'є рекорди, далеко не у всіх залишаються «зайві» кошти на відпочинок.

Ті, хто все ж таки вирішив поїхати на травневі свята до Карпат, за словами турагентів, обирають локації або на Прикарпатті (Івано-Франківська область), або на Закарпатті (Мукачево, Косино, Берегово тощо).

Особливою популярністю користуються готелі, які розташовані максимально наближено до природи (у тому числі високо в горах). Також у турфірмах відзначають і високий попит на екскурсії до природних пам'яток (водоспадів, заповідних зон тощо).

Карпати розпродаються

Зниження попиту зіграло туристам, які все ж таки поїдуть цієї весни до Карпат, у плюс.

«Більшість готелів не підвищили ціни, порівнюючи з весною минулого року, попри високу інфляцію, подорожчання продуктів тощо. Також зараз багато акційних пропозицій зі знижками», — зазначає Микола Грепиняк із «Феєрії».

Наприклад, на Booking на дати з 1 до 8 травня номер на двох у готелі Vlad&Spa у Паляниці біля Буковеля пропонується за 10 260 грн, замість 14 700. Апартаменти «Барва» в Білоберезці в номері з видом на гори, власним барбекю коштують 10 584 грн, замість 12 600 грн.

Зі знижкою на травневі свята можна забронювати також готель Logos у Східниці. Двомісний номер на тиждень коштуватиме 11 300 грн, замість 13 600 грн. Номер у готелі Rimma Шешори з власним чаном та сауною коштує близько 16 400 грн за тиждень, хоча спочатку готель виставляв цінник 33 800 грн, тобто знижка понад 50%. У Шешорах зі знижками пропонується номер у готелі Stara Khata Карпати із власним міні-зоопарком. Номер на тиждень обійдеться близько 9 200 грн, замість 11 900 грн.

У Славському номер у готелі «Терем» можна забронювати за 8 400 грн на тиждень, замість 17 400 грн. Номер Hotel Chateau у Буковелі коштує 11 500 грн на тиждень, замість 17 000 грн. У вартість також входить сніданок.

Апарт-готель Vershina в Яремчі пропонує номер на двох за 23 450 грн на тиждень, замість 31 500 грн. У готелі є басейн, який почне працювати з 1 травня. У Поляниці біля Буковеля номер у Carparosa Hotel також із власним басейном пропонується за 13 900 грн, замість 30 800 грн.

Загалом лише на Booking — декілька десятків готелів та баз відпочинку зі знижками. Більшість варіантів — із невеликим дисконтом (10−15%), але можна знайти і пропозиції, за якими цінник знижено на 30−50%.

«Розпродаж» за деякими готелями спрацював. Наприклад, у готелі Hotel Ashad у Сваляві залишився один номер на дати з 1 до 8 травня за зниженою ціною (за 22 680 грн на двох). Така ж сама ситуація в готелі «Смерековий двір» у Поляні: там вартість номера на двох коштуватиме 15 750 грн на тиждень.

У Шалє Green Land у Поляниці біля Буковеля зазначили, що у них залишилося лише декілька номерів зі знижками (15 652 грн на тиждень, замість 24 800 грн), решту вже розкупили. У готелі «Чотири стихії» у Міжгір'ї залишився один будинок за 12 800 грн (стара ціна — 14 350 грн) тощо.

Зниження турпотоку, найімовірніше, змусить проводити розпродаж й місцеву сферу послуг. Можуть знизитись цінники у ресторанах, а екскурсії на джипах у гори, які ще нещодавно коштували 2 000 грн за машину, вже можна купити за 1 500 грн.

«Місцеві готелі та представники сфери послуг лише тестують майбутній літній сезон. Якщо вдасться вирівняти попит, вже з середини червня ціни можуть повернутись до зростання», — прогнозує Микола Грепиняк.