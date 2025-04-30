Як купити криптовалюту в Україні: швидко, безпечно і без зайвих ризиків

Купівля криптовалюти в Україні стає все більш популярною — і все ж для новачків вона часто виглядає складною та небезпечною.

Як купити крипту швидко та без блокування транзакцій? Який криптообмінник вибрати? Де купити біткоїн або USDT за гривню, не ризикуючи втратити гроші?

У цьому гайді ми зібрали відповіді на головні запитання новачків і показали, як зробити перший обмін криптовалюти в Україні просто і зручно.

1. Як вибрати надійний криптообмінник в Україні

Перший крок — вибір платформи. Сервіс має бути не тільки швидким і зручним, але й таким, що:

працює з українськими банківськими картками , SWIFT, IBAN;

підтримує купівлю USDT, BTC, ETH за гривню ;

забезпечує швидкий обмін криптовалюти без прихованих комісій;

має високий рейтинг серед криптообмінників в Україні.

Платформа ObmenAT24 — один із найпопулярніших сервісів для обміну крипти. Вона підтримує понад 10 способів внесення та виведення коштів: від готівки через мережу із майже 100 партнерських пунктів у 30 містах України та 40 столицях світу до карток українських банків і Revolut Pay. Працює 24/7 і має хорошу репутацію серед користувачів порталу «Мінфін» і на платформах з відгуками досвідчених криптанів.

2. Де зберігати крипту після купівлі: гаманці для новачків

Після купівлі криптовалюти її потрібно десь зберігати. Для цього створюють криптогаманець. Новачкам підійдуть:

Мобільні гаманці (інша поширена назва — електронні гаманці) — Trust Wallet, MetaMask.

Гаманці на біржах (інша поширена назва — гарячі гаманці) — зручно, але не для великих сум.

Апаратні гаманці (інша поширена назва — холодні гаманці) — найнадійніші, наприклад, Ledger або Trezor.

3. Як купити USDT або біткоїн за гривню

Ось як виглядає типовий процес купівлі крипти:

Ви вибираєте суму в гривнях (наприклад, 5000 грн). Вибираєте криптовалюту — USDT, Bitcoin або Ethereum. Вибираєте мережу, в якій відбувається переказ. Зазначаєте адресу свого гаманця. Оплачуєте зручним способом: карткою, готівкою, через Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay або SWIFT. Отримуєте крипту на свій гаманець — зазвичай упродовж 10−15 хвилин.

✅ На ObmenAT24 обмін криптовалюти займає кілька хвилин. Мінімальні комісії, великий резерв, підтримка в телеграмі і простий інтерфейс — саме те, що потрібно і для перших транзакцій новачкам, і досвідченим криптокористувачам.

4. Як купити криптовалюту без ризику: основи безпеки

Навіть якщо ви користуєтеся надійним сервісом, дотримуйтесь базових правил безпеки для криптооперацій:

Перевіряйте адресу криптообмінника — шахраї часто маскують свої лінки під бренд впізнаваного оператора.

Уникайте підозрілих посилань із соцмереж, груп у месенджерах і форумів — найчастіше саме там шахраї «сіють» нереально привабливі умови.

Зберігайте приватні ключі в безпечному місці.

Користуйтесяперевіреними платформами з реальними відгуками, а особливо звертайте увагу на те, щоб ці відгуки мали багаторічну історію — це явна ознака, що криптообмінка працює давно й успішно. А от декілька десятків чи навіть сотень відгуків за лічені дні чи тижні мають насторожити: або це шахрайський посів, або на ринок вийшов новий оператор. У будь-якому разі новачкам краще уникати таких платформ для операцій. Однак якщо зацікавилися — стежте за її розвитком і не поспішайте проводити через неї операції.

Чому ми вибрали ObmenAT24 як приклад у цьому матеріалі

На українському ринку є десятки криптоплатформ, однак не всі відповідають критеріям доступності, зручності, тривалої історії та довіри одночасно.

Саме тому як приклад у цьому гіді ми використали сервіс ObmenAT24 — платформу, яка працює багато років, а також:

визнана найкращим криптосервісом за версією FinAwards'25;

отримала нагороду «Найкращий криптопроєкт» на PaySpace Magazine Awards'24;

увійшла до рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» у номінації «ТопФінанс-2025»;

рекомендована серед найкращих криптообмінників за версією порталу «Мінфін».

Це дозволяє розглядати ObmenAT24 не лише як технічно зручний інструмент, але й як приклад сервісу, якому довіряють мільйони користувачів і професійна криптоспільнота.

5. Де купити крипту з бонусами для користувачів «Мінфіну»

Спеціально для читачів «Мінфіну» сервіс ObmenAT24 пропонує бонус на першу купівлю криптовалюти. Просто перейдіть на сторінку ObmenAT24 та введіть промокод MINFIN.

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