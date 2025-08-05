Стільки грошей не було ніколи: чому АЗС почали платити податки

Порівняно із 2023 роком найбільші мережі АЗС сплатили в 2,5 рази більше операційних податків. В чому причина змін та які фактори і далі заважають контролювати ринок пального, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Неймовірно, проте факт: у I кварталі 2025 року десять найбільших автозаправних мереж сплатили понад 3 млрд грн операційних податків (ПДВ, ПДФО, ЄСВ та податок на прибуток). Це у 2,5 рази більше, ніж у І кв. 2023 р., і у 1,5 рази більше — ніж за аналогічний період 2024 року.

ПДВ — в 2 рази (в 4,5 рази з 2023 р.). Податок на прибуток — в 1,5 рази (в 1,34 рази з 2023). Зарплатні податки — на 21,5% (вдвічі з 2023 р.)

В цілому можу сказати, що стільки податків держава не бачила з цього ринку ніколи. Також можу сказати, що до 2023 року 95% заправних мереж податки взагалі не платили. Бо оклади були на рівні мінімалки, а про податок на прибуток деякі навіть і не чули.

Що ж сталося? А просто на цю галузь навели прожектор і довго утримували його. Це коли карти на столі і їх бачать всі — податківці, урядовці, депутати, учасники ринку та небайдужі громадяни. Всі розуміють «проблемні» місця і слідкують за руками один одного.

Водночас відсутність даних не дозволяє аналізувати показники та контролювати профільні державні органи. А з початком великої війни так взагалі біда, бо під прикриттям військового стану засекретили що треба і що не треба.

Найбільший абсурд — споживач навіть не може перевірити, легальна та чи інша АЗС, бо реєстр ліцензій закритий Кабміном. Це лише верхівка айсберга, тому і продовжують працювати сотні нелегальних «бочок» по всій країні.

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Чи все вже добре? Ні. Створені індикатори дозволяють впевнено стверджувати — ухиляння від сплати податків є. Є зарплати в конвертах, є підозріло низькі показники по інших податках. В окремих випадках позиція податкової служби відверто незрозуміла: іноді ставлять питання по виплатам трьом співробітникам, але не звертають уваги на начебто отримання «мінімалок» або біля того тисячами робітників АЗС.