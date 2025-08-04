Укрнафта завершила придбання мережі АЗС Shell в Україні

Державна компанія «Укрнафта» остаточно завершила угоду з Shell Overseas Investments B.V. про придбання 51% частки у ТОВ «Альянс Холдинг», яке володіє мережею зі 118 АЗС та іншим майном під брендом Shell в Україні. Таким чином, держава тепер є кінцевим власником 100% мережі. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомила пресслужба Укрнафти, передає Інтерфакс-Україна.

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Структура власності та плани розвитку

Після завершення угоди 51% «Альянс Холдинг» належить «Укрнафті», а інші 49% — Фонду державного майна України. Оскільки «Укрнафта» також є державною компанією, увесь прибуток від діяльності мережі Shell буде надходити до держави через дивіденди.

За словами в.о. директора «Укрнафти» Юрія Ткачука, разом із заправками Shell, загальна кількість АЗК під брендом Ukrnafta протягом року зросте до 663.

Історія конфіскації та придбання

Ця угода стала фіналом довгої історії з повернення активу під контроль України. Мережа АЗС Shell з 2007 року була спільним підприємством Shell (51%) та російської групи «Альянс» (49%). Згодом російська частка перейшла у власність підсанкційного олігарха Едуарда Худайнатова.

Після повномасштабного вторгнення, за позовом Мін'юсту, Вищий антикорупційний суд конфіскував 49% частки, що належали російському власнику, і у квітні 2024 року передав їх Фонду держмайна. У січні 2025 року Антимонопольний комітет України надав Укрнафті дозвіл на викуп контрольної частки у 51%, що належала Shell.