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4 серпня 2025, 12:10

Завершення епохи ChatGPT: попереду — ШІ, що вчиться сам

Звичні мовні моделі відходять у минуле, на заміну їм вже готується ШІ, який навчатиметься на власному досвіді. Що це принципово змінює та до чого варто готуватися людству, розповів економіст Олексій Петрівський.

Звичні мовні моделі відходять у минуле, на заміну їм вже готується ШІ, який навчатиметься на власному досвіді.

Як зміниться ШІ

Видатні дослідники штучного інтелекту — Девід Сілвер (творець AlphaGo) та Річард Саттон (піонер навчання з підкріпленням) у своїй статті «Welcome to the Era of Experience» підвели підсумок під нинішнім етапом розвитку ШІ, оголосивши, що епоха мовних моделей завершується і окреслили майбутнє.

Нижче приведу кілька, найбільш цікавих тез, на мою думку.

Сучасні моделі (ChatGPT, Gemini, Claude) досягли вражаючого, імітуючи людську мову. Але це їхня межа. Весь Інтернет уже «з'їдений» як джерело даних. Імітація — це не винахід, і моделі, що навчаються виключно на людських текстах, не здатні створювати справді нове.

Майбутнє — за ШІ, який вчиться на власному досвіді, а не на тому, що створила людина. Це перехід до агентів, які діють, спостерігають, отримують винагороди і навчаються у світі, а не лише в текстах.

Три основи нової ери ШІ:

1. Потоки досвіду. ШІ навчається не в окремих запитах, а неперервно, день за днем. Це вже починає реалізовуватись, наприклад, у деяких системах типу Whoop.

2. Заземлені дії і винагороди. Агенти ШІ будуть керувати роботами, інтерфейсами, API, а їхню ефективність вимірюватимуть об'єктивні метрики: CO₂, енерговитрати, час, прибуток — а не лише людські оцінки.

3. Нелюдське мислення. Нові ШІ створюватимуть власні логічні системи. Приклад — AlphaProof, що самостійно згенерував 100 млн математичних доказів і вигравав міжнародні олімпіади, оперуючи логікою, недоступною людині.

Що це означає для нас

1. ШІ стане повноцінним дослідником — не просто чат-ботом, а інженером, науковцем, стратегом.

2. Замість нових текстів — створення середовищ і симуляцій, у яких ШІ навчається дією.

3. Зросте роль проєктувальників середовищ, архітекторів мотивації і фахівців зі штучної екології для ШІ.

Нові виклики:

  • Як контролювати автономного агента, що сам навчається, діє без інструкцій і мислить по-своєму?
  • Як пояснити його рішення, якщо логіка більше не буде людською?

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Мовні моделі були лише прологом. Попереду — ШІ, що не просто знає, а діє, розуміє і відкриває нове. Ми входимо в епоху, де ключовим ресурсом стає досвід — не людський, а штучний…

Автор:
Петрівський Олексій
Економіст Петрівський Олексій
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+26
financialGenius
financialGenius
4 серпня 2025, 12:25
#
Джон Бранкато и Майкл Феррис как будто будущее видели) думаю войны лет через 20 будут совершенно другими , вон Китай уже делает насекомых которые могут делать видео , но их же можно использовать как самоубийц , к примеру комара сделать летающего с ши внутри где он будет распознавать врага и самоуправляться (на батарейках) тогда его не смогут заглушить системы и просто подлетает и вкалывает смертельный яд. После прийдет эпоха машин которые не бояться ничего и нужно только управлять, в последствии станут не подконтрольные. Может кто-то скажет что это все бред — ваше право , но все так быстро развивается что не успеешь оглянуться как станет реальность .
+
+13
Kanarej
Kanarej
4 серпня 2025, 13:08
#
Пример — AlphaProof, который самостоятельно сгенерировал 100 млн математических доказательств и выигрывал международные олимпиады, оперируя логикой, недоступной человеку.
Вообще бессмысленное утверждение. Что значит «логика, недоступная человеку»? Логика в математике или есть, или ее нет. Если логика человеку недоступна — то это скорее всего бессмыслица, не имеющая отношения к математике. Так выглядит, что логика недоступна автору данной статьи.
Что касается AlphaProof, то это был эксперимент в прошлом году с моделью, заточенной на решение именно математических задач. Она больше ничего не умеет. И она достигла уровня серебрянного призера международной олимпиады. То есть результат очень хороший, но ничего сверхчеловеческого там нет. И задача должна быть четко формализована человеком.
Вообще в статье все преувеличено, как по мне. Да, технология интересная, перспективная, изменяет нашу жизнь уже сейчас, но не все так просто и не все так быстро. Рост не будет линейным. После прорыва технология развивается, пока не упрется в потолок. Потолок уже в принципе нащупали. Дальше экстенсивное развитие, усовершенствование и внедрение во все сферы жизни того что есть, пока не будет достигнут следующий прорыв, а на это могут уйти десятилетия.
+
0
vt313
vt313
4 серпня 2025, 19:14
#
Что значит «логика, недоступная человеку»?
---
Тоже самое, что логика, недоступная муравью.
+
0
Coreinside
Coreinside
4 серпня 2025, 15:43
#
Таке враження,що ніхто з цих розробників не дивився «Термінатора».
+
0
penetrator1963
penetrator1963
5 серпня 2025, 10:56
#
Когда поют бабки — музыка замолкает.
+
0
melifaro2012
melifaro2012
4 серпня 2025, 23:21
#
Ви завжди про себе в третій особі пишете?
+
0
Rikas2020
Rikas2020
5 серпня 2025, 10:13
#
Економіст знає про моделі, крінж написав. Вони завжди так вчитись, просто коли в нього тисячі строк фільтра на заборонені відповіді в коді - він і не поділиться інформацією.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2025, 15:03
#
Skynet с каждым днём всё ближе и ближе…
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