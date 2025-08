Завершення епохи ChatGPT: попереду — ШІ, що вчиться сам

Як зміниться ШІ

Видатні дослідники штучного інтелекту — Девід Сілвер (творець AlphaGo) та Річард Саттон (піонер навчання з підкріпленням) у своїй статті «Welcome to the Era of Experience» підвели підсумок під нинішнім етапом розвитку ШІ, оголосивши, що епоха мовних моделей завершується і окреслили майбутнє.

Нижче приведу кілька, найбільш цікавих тез, на мою думку.

Сучасні моделі (ChatGPT, Gemini, Claude) досягли вражаючого, імітуючи людську мову. Але це їхня межа. Весь Інтернет уже «з'їдений» як джерело даних. Імітація — це не винахід, і моделі, що навчаються виключно на людських текстах, не здатні створювати справді нове.

Майбутнє — за ШІ, який вчиться на власному досвіді, а не на тому, що створила людина. Це перехід до агентів, які діють, спостерігають, отримують винагороди і навчаються у світі, а не лише в текстах.

Три основи нової ери ШІ:

1. Потоки досвіду. ШІ навчається не в окремих запитах, а неперервно, день за днем. Це вже починає реалізовуватись, наприклад, у деяких системах типу Whoop.

2. Заземлені дії і винагороди. Агенти ШІ будуть керувати роботами, інтерфейсами, API, а їхню ефективність вимірюватимуть об'єктивні метрики: CO₂, енерговитрати, час, прибуток — а не лише людські оцінки.

3. Нелюдське мислення. Нові ШІ створюватимуть власні логічні системи. Приклад — AlphaProof, що самостійно згенерував 100 млн математичних доказів і вигравав міжнародні олімпіади, оперуючи логікою, недоступною людині.

Що це означає для нас

1. ШІ стане повноцінним дослідником — не просто чат-ботом, а інженером, науковцем, стратегом.

2. Замість нових текстів — створення середовищ і симуляцій, у яких ШІ навчається дією.

3. Зросте роль проєктувальників середовищ, архітекторів мотивації і фахівців зі штучної екології для ШІ.

Нові виклики:

Як контролювати автономного агента, що сам навчається, діє без інструкцій і мислить по-своєму?

Як пояснити його рішення, якщо логіка більше не буде людською?

Мовні моделі були лише прологом. Попереду — ШІ, що не просто знає, а діє, розуміє і відкриває нове. Ми входимо в епоху, де ключовим ресурсом стає досвід — не людський, а штучний…