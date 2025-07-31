ТОП-5 банків для ФОП: де відкрити рахунок і отримати корисні сервіси безкоштовно

У II кварталі цього року кількість новостворених ФОП перевищила кількість закритих: від 53 000 «в мінус» до 34 000 «в плюс». — Про це повідомив YouControl.Market. Відповідно, зростає і попит на банківське обслуговування. У боротьбі за клієнтів фінансисти зваблюють підприємців новими пропозиціями тарифів, еквайрингу, кредитів тощо. «Мінфін» розповість, що пропонують банкіри дрібному бізнесу , аби спростити вибір «свого» банку.

Чому ФОПи — бажаний клієнт для банків

В Україні працюють понад 2,1 млн фізичних осіб — підприємців, щомісяця їхня кількість збільшується на 3−5 тисяч. Навіть попри війну, вони становлять основу української економіки, сплачуючи до бюджету десятки мільярдів податків. Минулоріч, наприклад, за даними Опендатабот, сума надходжень від єдиного податку була в 1,6 раза більшою, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн, проти 34,8 млрд грн.

Зростання кількості підприємців і прибутковості їх бізнесу робить ФОПів бажаними клієнтами для банків. Особливий інтерес, за словами фінансистів, цей сегмент становить, з погляду обслуговування рахунків, надання кредитів та інших банківських послуг.

«Ми зацікавлені у збільшенні клієнтської бази, і ФОПи, як суб'єкти господарювання, є привабливими для нас. Так, частка активних клієнтів-ФОП у структурі ММСБ-клієнтів Ощадбанку — найбільша (61%).

Це пов’язано з поширеністю ФОПів у різних регіонах, високою динамікою діяльності, домінуванням у таких сферах, як торгівля (52,7%), HoReCa (7,5%) і транспорт (6,2%)", — прокоментувала мотивацію фінансистів Наталія Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Конкуренція зростає

Банки не приховують, що готові конкурувати за клієнта. Щоб розширити клієнтську базу ФОП, фінансисти пропонують різноманітні програми, пакетні пропозиції, бонуси та спеціальні умови обслуговування цієї категорії споживачів фінпослуг.

«Насамперед це впровадження безкоштовного місячного обслуговування та платежів. Кожен ФОП є також фізичною особою з відповідними потребами в банківських сервісах. Відповідно, банки переманюють клієнтів спочатку як фізичних осіб (кешбеками, кредитуванням, онлайн сервісами), а далі пропонують функціонал для ведення бізнесу в єдиному додатку», — розповідає Євген Заіграєв, член правління Приватбанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Як зазначає Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку, запорукою ефективної співпраці із цим сегментом є зрозумілі та вигідні тарифи, оптимальні для комплексного обслуговування операцій як за бізнесовими, так і особистими рахунками, максимально у форматі онлайн.

Фінансисти кажуть, що така стратегія дає бажаний ефект.

«Попри надійність, ФОП залишаються динамічним сегментом: вони реагують на сервіси, швидкість обслуговування, діджитал-рішення та змінюють банки, відповідно до тарифів, сервісів, акцій», — підтвердила Наталія Буткова-Вітвіцька.

Водночас міграція ФОПів має, радше, ситуативний характер, і про масовість не йдеться. Щобільше, банкіри кажуть, що оцінюючи фінустанови, підприємці нерідко обирають альтернативний варіант — відкривають рахунки у декількох банках і користуються ними, залежно від поточних потреб.

«Ми не спостерігаємо значних міграційних процесів. Із появою на ринку безкоштовних тарифних пропозицій РКО та онлайн-каналів відкриття рахунків, ФОПи частіше почали обслуговуватись в декількох банках одночасно», — описує ситуацію Олександр Ніколенко з Абанку.

Банк для ФОП: 5 важливих критеріїв

«Мінфін» вивчив пропозиції 5 провідних українських банків, які спеціалізуються на обслуговуванні МСБ: Абанк, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк. Ми виділили 6 чинників, які, за твердженням більшості експертів і банківських клієнтів, є важливими для підприємця при виборі обслуговуючого банку. Розповідаємо, що за кожним із них пропонують фінансисти.

Тарифна політика — важливо, але не головне

Один із найголовніших критеріїв при виборі банку — тарифна політика: вартість відкриття та обслуговування рахунку, комісії за перекази та зняття готівки.

Тут безумовні лідери — Монобанк та Абанк. Вони пропонують єдині пакети для усіх ФОПів без абонплати за рахунок. Крім того, проведення операцій тут безкоштовне або дешевше за ринок. Таким чином, мінімізуючи витрати на банк, можна заощадити сотні гривень щомісяця.

Інші банки не обмежуються одним тарифним пакетом. У своєму арсеналі вони мають по декілька пропозицій. Так, Ощад розробив аж шість пакетів під відповідні потреби бізнесу. Кожен із них відрізняється тарифами та умовами:

«Моя справа» — 199 грн/міс. (не стягується, якщо немає руху коштів), безлімітні внутрішні платежі, онлайн-запуск до 90 днів безкоштовно;

«Мій бізнес» — 299 грн/міс. (90 днів безкоштовно);

«Моя компанія» — 349 грн/міс. (не стягується у разі відсутності руху коштів);

«Бізнес 4.5.0» — плата не стягується до кінця 2025 р.;

«Мій Експорт» — 799 грн/міс. (не стягується у разі відсутності руху коштів), пакет включає валютне обслуговування, 0 грн — вартість підключення;

«Все включено» — 599 грн/міс. (не стягується у разі відсутності руху коштів).

Внутрішні перекази в межах Ощаду — 0 грн, зовнішні — 1−12%, залежно від пакету та від суми, SWIFT — згідно з валютними умовами, старт із 1% від суми, але щонайменше 15$, щонайбільше 500$.

Приватбанк пропонує чотири основних пакети:

Бізнес «Стандарт» — 150 грн/міс.,

Бізнес «Комфорт» — 250 грн/міс.,

Бізнес «Про» — 500 грн/міс.,

IT-Expert (для ФОП ІТ) — 0 грн/міс.

При відкритті рахунку онлайн на сайті банку, в мобільному застосунку Приват24 або в сервісі е-Підприємець від «Дія» ФОП отримує 3 місяці обслуговування рахунку без абонплати в тарифі «Бізнес Старт».

Внутрішні перекази в межах Привату — 0 грн, зовнішні — 0−15 грн, залежно від пакету та від суми, SWIFT — від 20 до 25 USD/EUR, залежно від пакета.

П’ять пакетів доступно на вибір для ФОПів у Райффайзен Банку:

«Бізнес Еліт+» — 950 грн,

«Business Direct» — 350 грн,

«Бізнес Комфорт» — 350 грн,

«Бізнес Класик» — 150 грн,

«BenefIT» — 40 грн.

При певних умовах щомісячну вартість обслуговування перших трьох можна знизити до 200 грн. Для цього треба, щоб середньомісячний залишок на поточному або картковому рахунку становив від 50 тис. грн, або ж наявність заборгованості за кредитами від 70 тис. грн.

Внутрішні перекази в межах Райффайзен Банку — 0 грн, зовнішні — 1,5−13 грн, залежно від пакету та від суми, SWIFT — від 30 USD/EUR та 20 GBR, залежно від пакета.

Варто зауважити, що пропозиції банків цікаві своєю гнучкістю: можна вибрати, скажімо, пакет із вищою абонплатою, але нижчими разовими комісіями, або спеціальний дешевий пакет для ІТ-фрилансерів.

Тарифи на обслуговування в рамках пакету послуг для ФОПів (тільки стандартні тарифні плани, які підходять максимально широкій аудиторії)

Банк Тарифний пакет Вартість відкриття рахунку Вартість обслуговування на місяць Комісія за зняття готівки Комісія за переказ на рахунки інших банків Комісія за поповнення Тариф на SWIFT-платежі Абанк Рахунок ФОП 0 0 0,75% від суми 3 грн за платіж 0,1%, але щонайменше 10 грн 0,1% від суми, щонайменше 25 $/€, щонайбільше 100 $/€. Монобанк Рахунок для ФОП 0 0 до 50 тис. грн без комісії, далі 0,5% від суми 0 0 0,5% від суми + $12 (не більше $90) Ощадбанк Моя справа 0 199 грн (не стягується, якщо немає руху коштів) 1% від суми в операційний час 3 грн — до 100 тис. грн, 12 грн — від 100 тис. грн; в післяопераційний час — 12 грн. 0,1%, але щонайменше 20 грн 1% від суми, щонайменше 15$, щонайбільше 500$ Приватбанк Стандарт 150 грн 1% від суми, але щонайменше 20 грн 5 грн, якщо сума дорівнює 100 тис. грн;

15 грн, якщо сума більша 100 тис. грн 0,50% 25 $/€ Райффайзен Бізнес Класик 0 150 грн у касі — від 1,1% до 1,3% від суми, щонайменше 50 грн; у банкоматі — до 20 тис. грн безкоштовно, понад 20 тис. грн — 0,85% + 5 грн. На суму платежу: до 100 тис. грн — 3 грн;

від 100 тис. грн — 12 грн 0,2% від суми, щонайменше 25 грн. для USD — 0,2%, але не менше 30 USD та не більше 250 USD, для EUR — 0,2%, але не менше 30 EUR та не більше 250 EUR, для GBR — 0,2%, але не менше 20 GBR та не більше 250 GBR

Зручність онлайн-сервісів

Заманити підприємця на обслуговування фінустанові сьогодні складно без наявності багатофункціональних діджитальних сервісів. Тому банки активно працюють над удосконаленням вебверсій та мобільних застосунків, наповнюючи їх дедалі більшим спектром послуг.

Задають тон у цьому напрямку банки-новатори. Монобанк пропонує надзвичайно простий і швидкий мобільний банкінг. Повністю все обслуговування здійснюється через один мобільний застосунок і вже випущені картки.

Його унікальними фішками є безшовний перехід між рахунками ФОП і фізособи, а також вебкабінет із виписками, платіжками тощо, до якого підприємець може дати доступ своєму бухгалтеру.

Приватбанк теж має потужний онлайн-банкінг (Privat24), але його бізнес-функції більше розкриваються на комп’ютері — в інтернет банкінгу Приват24 для бізнесу доступні 99% послуг, які надає банк. Мобільний додаток для ФОП дещо урізаний за функціоналом, але найнеобхідніші операції, як-от платежі, виписка, валютні операції, виплата зарплати, виставлення рахунків-фактур, податкова звітність, перевірка заборгованості за податками і багато іншого, ФОП має можливість робити у будь-який момент.

Декілька років тому свій мобільний додаток АВаnk24 оновив Абанк, об'єднавши в ньому функціонал як для приватних клієнтів, так і для підприємців. Останні в єдиному застосунку отримали можливість керувати поточним рахунком.

«Клієнтам Абанку доступний повний комплекс функцій для роботи з рахунками — виписки, платежі, відкриття додаткових рахунків, проведення зарплатних виплат, депозити, кредити, валютні операції, керування доступом довірених осіб, блок еквайрингу тощо», — перелічує Олександр Ніколенко.

Raiffeisen, окрім вебверсії Raiffeisen Business Online, надає окремий бізнес-застосунок. У ньому доступні платежі у гривні, сплата податків, виписки, шаблони платежів, бізнес-картки і онлайн перегляд карткових транзакцій, продаж і купівля валюти, електронний документообіг для обміну з банком документами щодо імпортно-експортних операцій і валютного нагляду, «кредит-онлайн» для ФОП тощо.

Додаток досить якісний, але треба встановлювати його окремо від особистих рахунків.

Ощадбанк трохи відстає в діджитал-сервісі. Втім, клієнтові-ФОПу цілком доступні основні функції, як-от повноцінне дистанційне RKO 24/7 через веб/мобайл, безготівкові операції, керування картками та рахунками, доступ бухгалтера тощо.

Дедалі більше банків, намагаючись допомогти клієнтам вирішити питання бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, впроваджують інтеграцію з різними програмами та сервісами.

«У Приват24 доступна інтеграція з ДПС для Реєстрації податкових накладних та звітності. Інтеграція зі Службою статистики для звітності. Завантаження виписки інших банків для Книги обліку доходів та звітності. Інтеграція з будь-якими обліковими системами клієнтів та будь-якими системами документообігу», — уточнює Євген Заіграєв, член правління Приватбанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

В Ощаді доступна інтеграція з бухгалтерськими програмами M.E.Doc, 1С, а також з держсервісами, як-от Дія.Бізнес, SmartID тощо. Підтримується також автоматизація бухгалтерії, включно з формуванням первинної документації.

У Райффайзені повідомляють, що клієнт, використовуючи власну бухгалтерську програму для обміну даними з системою дистанційного обслуговування Raiffeisen Business Online, має можливість: експортувати виписки, імпортувати платежі в національній і іноземній валюті, зарплатні відомості тощо, імпортувати заяви про купівлю, продаж та обмін іноземної валюти.

За словами керівника напрямку малого та середнього бізнесу Абанку, клієнтові тут надається перелік відкритих API з можливістю інтеграції своїх облікових систем — отримання балансів і виписок, створення платежів тощо. Автоматизувати подачу звітності через банківський сервіс в Абанку не бачать потреби, адже на ринку багато зручних безкоштовних сервісів, тому немає сенсу їх дублювати.

Основні види платіжних систем для українського бізнесу: від терміналів до онлайн-еквайрингу

Банки сьогодні пропонують ФОПам широкий спектр рішень для приймання платежів: традиційні платіжні термінали, сучасні POS-рішення із безконтактною оплатою через NFC та інтеграцію з касовими системами, інтернет-еквайринг, безконтактні платежі через смартфони, QR-коди для оплат, а також можливість приймати платежі на розрахунковий рахунок через банківські перекази.

Експерти кажуть, що вартість еквайрингу в Україні поступово знижується. Зазвичай вона залежить від типу картки, якою здійснюється оплата, та виду еквайрингу. В Монобанку комісія єдина — 1,3% із кожної транзакції для всіх українських карток, та 2% — для іноземних карток.

Тариф на еквайрингове обслуговування в Ощадбанку, Приватбанку та Райффайзені становить 1,3% від суми транзакції + 400 грн щомісячна фіксована комісія. В Абанку POS-термінал обійдеться у 1,7% + 500 грн (із можливістю погодження індивідуального тарифу за умови обігу від 100 тис. грн на місяць).

Зовсім інші розцінки на термінал у смартфоні. Найнижчі розцінки на ринку в Абанку — 1,2% без абонплати. В Райффайзені та Приватбанку — 1,3%. Найдорожча комісія в Ощадбанку — 1,7%.

Тариф на інтернет-еквайринг здебільшого становить 1,5%.

Кредитування малого бізнесу

Можливість отримати кошти швидко і на лояльних умовах залишається одним із топзапитів дрібного бізнесу. Більшість банків надає таку змогу як у вигляді строкового кредиту, так і овердрафту на рахунку.

Ощадбанк, наприклад, пропонує кредити до 2 млн грн, без застави, строком на 3 роки, за ставкою UIRD3M + 7,72%. Також можливий овердрафт. Його умови: до 2 років, ставка — індивідуальна, до 50% надходжень попередніх 3 місяців.

Монобанк відкриває кредитний ліміт на бізнес-картку до 500 тис. грн (залежно від обігу за рахунком), із відсотковою ставкою 1,8% на місяць за використані кошти і пільговим періодом погашення (без відсотків) до 62 днів. У банку доступний і овердрафт, але дещо на інших умовах: доступна сума — до 200 тис. грн, і пільговий період — до 30 днів.

В Абанку ФОПи мають змогу отримати кредит на суму до 5 млн грн, строком до 5 років, із річною ставкою від 18,9%. Також клієнтам доступний овердрафт на рахунок ФОП до 200 тис. грн. Банк може встановити пільговий період до 62 днів, після якого нараховуватиметься 2,5% на місяць від заборгованості, при цьому доступне «обнулення» боргу до 90 днів.

Банки також активно працюють з державними програмами, зокрема, «5−7−9», які передбачають ставку кредитування від 1%, строком до 10 років. Передовими у цьому сегменті, безумовно, є державні банки. Перше місце за кількістю виданих кредитів посідає Приватбанк, за інформацією фінустанови, діючий портфель за програмою «Доступні кредити 5−7−9» становить 28 802 угоди. Друге місце — за Ощадбанком. За весь час програмою скористались 8,6 тис. клієнтів на загальну суму понад 40 млрд грн.

Програми лояльності

У боротьбі за клієнтів банки активно використовують програми лояльності, партнерські програми та акції.

Наприклад, Приватбанк новим клієнтам надає можливість користуватися три місяці тарифним пакетом «Старт» без сплати за обслуговування поточного рахунку. Також безкоштовне відкриття рахунку, відсутність абонплати в перші місяці та безкоштовні консультації пропонує Ощадбанк.

Райффайзен Банк залучає нових клієнтів спеціальними акціями. Наприклад, до кінця липня для нових клієнтів діє акція, яка дає можливість 3 місяці користуватися POS-терміналом без комісії.

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У всіх банках діють програми від VISA та Mastercard для бізнес-карток. Наприклад, клієнти Приватбанку — власники картки Visa Business GO отримують при оплаті пального в мережу АЗК WOG постійні знижки на кожен літр пального та підвищену знижку на онлайн-покупки в Епіцентрі.

З преміальною бізнес-карткою Visa Platinum Business від Райффа доступна 7% знижка в магазинах ProMenu, новий ексклюзивний лаунж на залізничному вокзалі Харкова, а також сервіс «Телемедицина».