Угода будь-якою ціною: чому ЄС пішов на торгові поступки Трампу

Торговельні перемовники Європейського Союзу можуть відразу ж відсвяткувати успіх, уклавши торговельну угоду з Дональдом Трампом. Якщо так, то питання має бути таким: якщо це успіх, тоді як би виглядала невдача? Про це пише колумніст Breakingviews П'єр Бріансон. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Торговельна угода з США

Фінансові ринки та європейські промислові лідери, безсумнівно, зітхнуть із полегшенням після угоди, оголошеної в неділю президентом США та його коліжанкою з Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Основні експортери континенту можуть базувати свої інвестиційні та комерційні плани на 15%-вому миті на імпорт зі США, ухваленому Комісією. Це набагато нижче, ніж 30%-ве мито на європейські товари, яке Трамп обіцяв запровадити 1 серпня, за відсутності угоди, що, зі свого боку, було меншим, ніж попередня загроза 50%.

Важливо, що ставка застосовується до європейських автомобілів, які разом із автомобілями японського виробництва уникли 25% мита на імпорт автомобілів зі США, а також до фармацевтичної продукції та напівпровідників континенту, які, інакше, могли б зіткнутися з каральними санаціями, спрямованими на окремий сектор.

Угода також дозволяє європейцям відкласти свої митні тарифи та інші заходи, які вони запланували. Принаймні, певний рівень невизначеності розвіявся.

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Капітуляція Брюсселя

Проте рівень тарифів все ще є капітуляцією Брюсселя. Його потрібно порівнювати не з погрозами Трампа, а із середнім показником 1,47% — ставка, яка раніше застосовувалася до європейських товарів, що перетинають Атлантику.

Лише два місяці тому декілька урядів ЄС попереджали, що 10% загальнодержавний збір, подібний до того, який отримала Велика Британія, стане червоною лінією, яка має спровокувати певну реакцію.

Окрім додаткових торговельних домовленостей, ЄС також пообіцяв імпортувати більше енергоносіїв — витрачаючи $250 мільярдів на рік на американську нафту та газ, і міг би інвестувати близько $600 мільярдів у Штати.

Принаймні, так Трамп інтерпретує угоду. Незрозуміло, чи ці цифри відображають поступові суми, чи які часові рамки мав на увазі президент. Хоча вони й розпливчасті, ці обіцянки ЄС, принаймні, не виглядають дуже обов'язковими.

Однак ця нечітка угода також свідчить про те, що недільна заява навряд чи буде останнім словом. Навіть за нижчої ставки тарифи завдадуть шкоди економіці США.

Вони або принесуть вкрай необхідні доходи — джерело гордості міністра фінансів Скотта Бессента, або скоротять імпорт. Але вони не можуть досягти обох одночасно.

І якщо підприємства ЄС збільшать інвестиції в США, отримані в результаті потоки капіталу завдадуть шкоди торговельному балансу. Все це означає, що профіцит торговельного балансу ЄС зі США, обсяг товарів яких минулого року досяг 198 мільярдів євро, частково компенсований дефіцитом у розмірі 109 мільярдів євро за послугами, може не сильно скоротитися найближчими роками.

Коли імпульсивний та непередбачуваний президент більше не зможе заперечувати руйнівний вплив своїх тарифів, у нього виникне спокуса знову звинуватити торговельних партнерів США.

Дивно, що ЄС, найбільший у світі, не зміг зрозуміти, що найкращий спосіб боротьби зі цькуванням — це відстоювати свою позицію.