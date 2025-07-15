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15 липня 2025, 17:45

ЄС готовий «вдарити» по автомобілях, літаках й бурбону у відповідь на мита США

Європейський Союз затвердив оновлений перелік американських товарів на суму €72 мільярди ($84 мільярди), на які можуть бути накладені мита у відповідь. Цей крок є реакцією на оголошені Дональдом Трампом 30%-ві тарифи на імпорт з ЄС. Про це у вівторок, 15 липня, пише агентство Bloomberg.

Європейський Союз затвердив оновлений перелік американських товарів на суму €72 мільярди ($84 мільярди), на які можуть бути накладені мита у відповідь.

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Деталі списку контрзаходів

Європейська комісія підготувала детальний документ на 206 сторінок, в якому перераховані товари, що можуть потрапити під мита. Спочатку список був ширшим (€95 млрд), але його скоротили після консультацій з бізнесом та країнами-членами.

Найбільше можуть постраждати:

  • Промислова продукція: Загалом на суму понад €65 млрд.
  • Літаки (насамперед Boeing): €11 млрд.
  • Автомобілі: Майже €8 млрд.
  • Машини та обладнання: €9,4 млрд.
  • Агропродукція: €6 млрд, переважно фрукти, овочі та алкогольні напої, зокрема бурбон.

У переліку також є медичне обладнання, електроніка, іграшки, музичні інструменти та мисливська зброя. Водночас військова продукція під дію мит не підпадає.

Перебіг торговельної суперечки

Конфлікт загострився після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 30%-ві мита на імпорт з ЄС, якщо до 1 серпня не буде укладено нової торговельної угоди. Спочатку Трамп погрожував 50%-ми митами, але після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн погодився знизити ставку та відтермінувати їх запровадження.

Позиції сторін

Провідні країни ЄС, як-от Франція та Німеччина, виступають за стриманий, але готовий до ескалації підхід. Водночас великий європейський бізнес намагається зупинити торговельну війну. Повідомляється, що голова LVMH Бернар Арно особисто зустрічався з Трампом, лобіюючи уникнення мит на товари класу «люкс», а автоконцерн Mercedes-Benz запропонував механізм обміну квотами на автомобілі.

Як працює тактика «дзеркальних» мит у торговельних війнах

Підготовка списку контрзаходів з боку ЄС є класичним прикладом тактики «дзеркальних» або «відплатних» мит. Це основний інструмент у торговельних війнах. Коли одна країна (у цьому випадку США) запроваджує мита на товари іншої країни (ЄС), постраждала сторона відповідає власними митами на товари країни-ініціатора.

Мета таких дій — не просто отримати додаткові доходи до бюджету, а чинити політичний та економічний тиск. Список товарів для мит у відповідь складається дуже ретельно, щоб завдати максимальної шкоди ключовим та політично чутливим галузям країни-опонента.

Наприклад, ЄС традиційно включає до таких списків:

  • Американський бурбон: Його виробництво сконцентроване у штаті Кентуккі, який представляє впливовий республіканський лідер Мітч Макконнелл.
  • Мотоцикли Harley-Davidson: Виробляються у штаті Вісконсин, який є важливим «хитким штатом» на президентських виборах.
  • Аграрна продукція (соя, апельсиновий сік): Вирощується у штатах, що є електоральною базою Республіканської партії.

Таким чином, ЄС намагається створити ситуацію, коли американські фермери та виробники починають тиснути на власну владу, щоб та скасувала початкові мита.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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