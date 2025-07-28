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28 липня 2025, 9:16

Ринок довгострокової оренди: ціни зростають, пропозиція скорочується

По Україні за перші пів року 2025 кількість активних оголошень про оренду квартир зменшилась на 7%. Найбільша різниця між пропозицією у червні та січні 2025 — на однокімнатні квартири -9%. Для двокімнатних — число оголошень зменшилось на 8%, трикімнатних — на 4%. Про це йдеться в аналітиці OLX.

По Україні за перші пів року 2025 кількість активних оголошень про оренду квартир зменшилась на 7%.
Фото: depositphotos

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Кількість відгуків натомість по Україні значно зросла — приріст становить 20%. Така ж тенденція стосується 1-, 2- та 3-кімнатних квартир, де число відгуків зросло на 20−22%. Пропозиція зменшується, попит продовжує зростати (в середньому 14.7 відгуків на одне оголошення), що і призвело до підвищення цін.

Медіанна вартість довгострокової оренди у гривні по Україні зросла на 8%, найбільш вагомо додали у ціні 3-кімнатні квартири +33%, ціни на оренду 1-кімнатних та 2-кімнатних підвищились на 10% та 17% відповідно.

Як змінилися ціни

Найбільше зростання медіанної вартості оренди 1-кімнатної квартири відбулось у Сумах на 33%. Вагомо зросла також вартість в Одесі (+25%) та Житомирі (+18%). На рівні січня цього року залишилась ціна у Луцьку та Дніпрі. Зниження вартостей відбулось лише у Чернівцях на 2%.

Лідером за вартістю оренди 1-кімнатної квартири залишається Ужгород, як і наприкінці 2024 року, де ціна у місті зросла ще на 10% та перевищила вартість у Києві та Львові.

Найбільше зростання цін на оренду 2-кімнатних квартир відбулось в Одесі +50% за пів року. На 21% збільшилась ціна у Харкові та на 19% у столиці. Незмінними залишились вартості у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Хмельницькому та Черкасах.

Читайте також: Ринок вторинної нерухомості: як змінилися ціни на квартири та будинки

На 1% знизилась ціна оренди в Ужгороді. Київ, Львів та Ужгород — зберегли лідерство за вартістю оренди 2-кімнатних квартир.

На ринку довготривалої оренди 3-кімнатних квартир перше місце за зростанням ціни за пів року посіла Одеса +66%. Київ має найвищу медіанну вартість — 60 174 грн/міс зі зростанням ціни на 30%, на 2-му місці Львів — 22 986 грн/міс, де ціна знизилась на 8% за перші пів року.

Також збільшення вартості оренди відбулось у Житомирі — на 20% та Миколаєві +11%. Не змінились вартості у Вінниці, Херсоні та Чернігові. Зменшення цін відбулось одразу у кількох містах: Ужгород (-10%), Суми (-8%), Львів (-8%), Хмельницький (-5%), Івано-Франківськ (-1%).

Будинки на ринку довгострокової оренди: за перші пів року 2025 відбулось значне зростання відгуків на 38%. Кількість пропозицій теж збільшилась на 10%. Рівень попиту високий враховуючи, що на 1 оголошення припадає 13 відгуків. Як наслідок медіанна ціна збільшилась на 64%.

Найбільше вартість оренди будинку зросла у Миколаєві — на 50% та Одесі — на 45%. На місці залишились вартості у Кропивницькому, Полтаві та Черкасах. У зниженні вартостей відзначався Хмельницький, де медіанна ціна впала на 50% та Івано-Франківськ (-25%). Найвища вартість оренди будинку у Києві — 99 673 грн (+9%) та Ужгороді 41 629 (+4%).

Комерційна нерухомість

На ринку оренди комерційної нерухомості в Україні спостерігається незначне зростання кількості оголошень (+3%), однак попит знижується: загальна кількість відгуків впала на 16%. Попри це, за пів року медіанні ціни оренди зросли на 20%. Найбільший приріст у ціні відбувся на оренду офісів (+28%) та кафе, ректорів, кавʼярень (+20%).

Що стосується продажу комерційної нерухомості загалом по Україні, то ситуація аналогічна оренді: пропозиція зростає на +15%, а кількість відгуків падає -15%. Найбільше зростання медіанної ціни зафіксовано для офісів (+11%), торгових приміщень (+9%) та кафе, кавʼярень, ресторанів (+9%).

По Україні медіанна вартість продажу комерційної нерухомості підвищилась на 2%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
28 липня 2025, 12:34
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Хорошая попытка рЫэлторы, но нет)). «экономика растёт, бизнес процветает, коммерческая недвижимость разлетается, бЫзнесы открываются»))) очень смешно
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