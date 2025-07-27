Ринок вторинної нерухомості: як змінилися ціни на квартири та будинки

У першому півріччі 2025 більшість міст демонструє зростання вартості купівлі квартир на вторинному ринку. Найвищими ціни залишаються у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Про це йдеться в аналітиці OLX.

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Вторинний ринок: квартири та будинки

Загалом по Україні кількість пропозицій про продаж квартир на вторинному ринку за перші пів року 2025 зросла на 4%. Зростання також стосується пропозицій продажу 1-, 2- та 3-кімнатних квартир, які показали приріст 3−5%.

Кількість відгуків на продаж квартир по всій Україні зменшилась на 9%. Найбільш вагоме зменшення відгуків відбулось на 3-кімнатні квартири -14%.

Медіанна вартість квартир у доларах за перших пів року 2025 зросла по Україні на 11%, найбільше підвищення +10% на двокімнатні квартири, однокімнатні та трикімнатні зросли на 7% та 8% відповідно.

Як змінилась вартість купівлі квартир по Україні за перше півріччя

У більшості обласних центрів ціни на житло зростають в доларах. Якщо ще пів року тому ціни в містах, які перебувають під обстрілами ворога та наближені до зони бойових дій, знижувались, то зараз вони показують зростання.

Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним — Львів, Ужгород та Івано-Франківськ. Найбільше підвищення цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано в Харкові, але попри це ціни не досягли рівня 2021 року і залишаються досить низькими.

Найбільше вартість купівлі 1-кімнатної квартири зросла у Харкові (+22%), Одесі (+14%), Хмельницькому (+12%) та Івано-Франківську (+10%).

Без змін залишились ціни у Запоріжжі, Львові та Сумах. Зменшення вартості відбулось на -5% у Миколаєві та Ужгороді, на -2% зменшилась вартість 1-кімнатної квартири у Вінниці та на -1% у Тернополі. Як і раніше, найвища вартість 1-кімнатної квартири залишається в Києві, а друге місце посідає Львів.

У сегменті двокімнатних квартир лідерами за зростанням ціни в доларах стали Харків (+21%), Черкаси (+12%) та Луцьк (+11%). На рівні січня 2025 залишились ціни у Кропивницькому, і лише в Житомирі, порівнюючи з усіма обласними центрами, вартість зменшилась на 2%. Київ утримує лідерство по вартості 2-кімнатної квартири з медіанною ціною 110 999 USD, демонструючи приріст на 8%.

Медіанна вартість 3-кімнатних квартир зросла у Харкові (+19%), Чернігові (+16%) та Одесі +13%. Незмінною залишилась ціна у Сумах, а зниження медіанної вартості купівлі 3-кімнатних квартир відбулось лише у Миколаєві — на 1%. Найвища вартість залишається у столиці — 160 000 USD з ростом +7%.

Продаж будинків на вторинному ринку

Станом на червень 2025 року ринок продажу будинків активізувався. Кількість оголошень зросла у всіх сегментах, найбільш вагомо — на дуплекси, +36%. Число відгуків також збільшилось на 23% по Україні на всі типи будинків, крім таунхаусів, де відбулось падіння на 4%.

Ціни на купівлю в доларах зросли помірно — найбільше зростання на будинки (+12%) у той час, як вартість таунхаусів за пів року не змінилась.

Найбільше зростання цін на 18% за пів року відбулось у столиці, не змінились ціни в Івано-Франківську, Рівному, Вінниці, Миколаєві та Луцьку. Падіння цін зафіксовано у більшості східних та південних обласних центрі, зокрема: Чернігів -17%; Харків -12%; Запоріжжя -10%. Найвища вартість купівлі будинку — у Києві 234 000 USD (+18%), Львові 185 000 USD (+3%) та Ужгороді 165 000 USD (+7%).