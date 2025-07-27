Мережа «Аврора» збільшила виторг на 27,8%

Найбільша українська мережа магазинів формату one dollar store «Аврора» у першому півріччі 2025 року отримала виторг 21,6 млрд грн (з ПДВ — 25,9 млрд грн), повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

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«За пів року: відкрили 145 нових магазинів, команда — вже понад 16 000 людей», — написав він.

Порівняно із першим півріччям 2024 року виторг виріс на 27,8%, хоча минулого року темп зросту був вище — 46,7%.

Панасенко повідомив, що наразі компанія відбудовує зруйнований логістичний комплекс WestGate під Києвом, а загалом план на 2025 рік — понад 3 млрд грн інвестицій в Україні, тоді як минулого року «Аврора» звітувала про 2,5 млрд грн у розвиток мережі в Україні.

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Згідно із наданими CEO даними, у першому півріччі цього року частка українських товарів в асортименті зросла з 46% до 50%, кількість унікальних клієнтів з більш ніж 10 млн до більш ніж 12 млн.

«Аврора» також прозвітувала про 139 млн грн благодійних внесків за шість місяців цього року, тоді як за минулий рік вони становили 343,6 млн грн.