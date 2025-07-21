Приватбанк та «Аврора» запускають мережу біометричної оплати покупок через FacePay

Приватбанк та мережа мультимаркетів «Аврора» продовжують впроваджувати інноваційні платіжні рішення, роблячи шопінг ще швидшим та зручнішим. Відтепер у всіх магазинах мережі, де встановлені Android POS-термінали — як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування — доступна функція біометричної оплати обличчям через FacePay від Приватбанку , йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

«Якщо вийшов з дому купити щось необхідне, та забув телефон — тепер це не проблема, ми разом з партнерами запустили біометричну технологію, що дозволяє купувати все необхідне в Аврорі без гаманця і навіть без смартфону, — зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко. — Спільний проєкт Приватбанку та „Аврори“ стане наймасовішим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі».

Як це працює?

FacePay дозволяє оплачувати товари та послуги через розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Це швидко, безпечно та дуже зручно — для розрахунку не потрібен гаманець, телефон або банківська картка. Достатньо одного погляду в камеру термінала — і покупку оплачено вашою посмішкою. Це безпечно, бо система розпізнає обличчя та додатково вимагає введення PIN-коду.

Для використання сервісу «оплати обличчям» необхідно підключити FacePay у застосунку Приват24 за кілька простих кроків: