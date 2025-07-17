Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції Слуга народу 16 липня представив депутатам членів оновленого Кабінету міністрів. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.
Новий Кабмін Свириденко. Зеленський представив депутатам кандидатів
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Під час засідання Зеленський подякував колишньому премʼєр-міністру Денису Шмигалю за роботу та представив нову очільницю уряду Юлію Свириденко і міністрів.
Хто увійде до нового Кабміну
Першим віцепрем'єром в оновленому уряді буде віцепремʼєр з інновацій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр оборони — Денис Шмигаль.
Мінекономіки, Мінекології та Мінагро обʼєднають в одне відомство, яке очолить Олексій Соболев.
Тарас Качка стане віцепрем'єром із європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної.
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Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін — перший заступник міністра фінансів.
Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук. Натомість Галущенко стане міністром юстиції.
Віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
Міністр закордонних справ — Андрій Сибіга.
Міністр внутрішніх справ — Ігор Клименко.
Міністр фінансів — Сергій Марченко.
Міністерка у справах ветеранів — Наталія Калмикова.
Міністр охорони здоров'я — Віктор Ляшко.
Міністр молоді та спорту — Матвій Бідний.
Міністр освіти та науки — Оксен Лісовий.
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