16 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
16 липня 2025, 15:22
Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку
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Відставка Уряду Шмигаля
«За» відставку уряду проголосував 261 народний депутат.
За словами Железняка, наразі всі міністри «в.о».
«Завтра мають призначити нового Шмигаля і завершити це ліжко-пересування», — підсумував Железняк.
Нагадаємо
- 15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади.
- 14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію
Джерело: Мінфін
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