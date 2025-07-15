Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади. Відповідну заяву він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», — написав керівник уряду.

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