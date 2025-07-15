Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади. Відповідну заяву він опублікував у своєму телеграм-каналі.
15 липня 2025, 15:46
Денис Шмигаль подав у відставку
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», — написав керівник уряду.
Нагадаємо
- 14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1