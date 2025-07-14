Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію. Про це він написав в телеграм-каналі.
Президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
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«Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства», — зазначив Зеленський.
Крім того, за його словами, обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.
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«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — підсумував він.
Коментарі - 3
Люди знайомі з Свириденко безпосередньо, кажуть, що вона твердолоба як пробка…) і буде робити все що їй скажуть, а в нашій державі це означає, що затримається надовго, або поки буде зручна
«Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства», — зазначив Зеленський.»
Та вже наче «стійкіше» нема куди, вовка, може не треба ще більше стійкості, потужності, єдності… бо стає трохи не по собі від апетитів депутатів