«Президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд»

Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію. Про це він написав в телеграм-каналі.

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«Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства», — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.

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«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — підсумував він.