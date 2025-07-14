«Президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2025, 15:35

Президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд

Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію. Про це він написав в телеграм-каналі.

Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію.
Фото: @V_Zelenskiy_official

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства», — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.

Читайте також: Україна за підсумками URC-2025 залучила близько 11 мільярдів євро

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
14 липня 2025, 15:46
#
«Президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд»

Люди знайомі з Свириденко безпосередньо, кажуть, що вона твердолоба як пробка…) і буде робити все що їй скажуть, а в нашій державі це означає, що затримається надовго, або поки буде зручна

«Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства», — зазначив Зеленський.»

Та вже наче «стійкіше» нема куди, вовка, може не треба ще більше стійкості, потужності, єдності… бо стає трохи не по собі від апетитів депутатів
+
0
3212242
3212242
14 липня 2025, 15:50
#
Ліжка переставляють. Типу як яник міняв азарова на когось-там, коли навколо нього все горіло.
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 липня 2025, 16:10
#
Хахах, в точку! тільки буквально з людиною говорив, теж каже щодо свириденко:-Міняють не бл9д3й, а лише ліжка переставляють у нас))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AV0911 и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами