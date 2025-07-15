Ювелірні вироби Промінвестбанку виставлено на голландський аукціон

Ювелірні вироби, що перебувають на балансі ПАТ « Промінвестбанк », який ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, знову виставлено на торги. Повторний аукціон з продажу срібних сережок та каблучок 925 проби відбудеться 28 липня у системі «Прозорро.Продажі». Про це йдеться у посиланні Фонду.

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Що продаватимуть

До складу лота GL32N027685 включено 1730 ювелірних виробів ЗАТ «Харківський ювелірний завод». Стартова ціна всіх ювелірних виробів складає 993059 грн. Розмір кроку голландського раунду — 9930,59 грн.

«Цього разу активи виставлено на голландський аукціон, під час якого впродовж дня початкова вартість лота покроково знижуватиметься, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження», — зазначили у Фонді гарантування вкладів.

Хто може взяти участь в аукціоні

Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі — як юридичні, так і фізичні особи, крім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.