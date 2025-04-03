«єВідновлення»: Українці отримають виплати на будівництво нових будинків на своїй землі

Програма «єВідновлення» тепер дозволяє спрямовувати компенсацію за зруйноване росією житло на будівництво будинку на власній земельній ділянці. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Вдосконалюємо алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови», — зазначив Шмигаль.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що це рішення розширило програму «єВідновлення».

«Отримуйте компенсацію за знищене житло та самостійно будуйте новий будинок на своїй землі. Відновлюйте, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій», — повідомив Федоров.

Він уточнив, що перші 600 сімей отримають кошти на відновлення на власній ділянці вже цього тижня.

Як скористатися послугою

Для отримання коштів за зруйноване житло, необхідно подати заяву про отримання компенсації за знищене житло, обравши грошову компенсацію через «Дію» або в ЦНАПі. Щоб скористатися послугою онлайн, потрібно:

у «Дії» у розділі «Сервіси» вибрати «єВідновлення»;

зі списку вибрати «Виплата на будівництво» та клікнути «Докладніше»;

натиснути «Переглянути деталі» та перевірити дані;

клікнути «Вибрати об'єкт» і вибрати об'єкт, на якому розпочнеться будівництво;

натиснути «Підтвердити» й обрати рахунок для виплати;

перевірити особисті дані та натиснути «Надіслати».

Після розгляду буде призначено суму компенсації, яка відобразиться в «Дії». Наступний крок — реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт на порталі «Дія» або в ЦНАПі.

Отримання коштів у два етапи

У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що отримання коштів відбувається у два етапи: спочатку 50%, а після звіту ще 50%. Звіт подається після того, як витрачено 90% першого траншу компенсації.

Також потрібно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості, але тільки після того, як буде нараховано компенсацію у «Дії».

«Ви маєте 18 місяців для витрати першого траншу та 36 місяців для проведення будівельних робіт загалом. Після їх завершення необхідно надати фінальний звіт», — йдеться у повідомленні.

Кошти, отримані в межах компенсації, можна витратити на чітко визначені цілі:

розробка проєктної документації;

закупівля будівельних матеріалів;

оплата будівельних робіт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні розпочато видачу іпотечних кредитів за програмою пільгового кредитування «єОселя», в яких для сплати першого внеску використовуються житлові сертифікати «єВідновлення», що надаються за знищене житло.