Нацбанк знову припинив купувати валюту на ринку

Національний банк України не купував валюту на ринку на цьому тижні (07.07−11.07), але продав $678,50 млн в еквіваленті. Про це свідчать дані регулятора за 12 липня.

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Валютні інтервенції

Протягом попередніх двох тижнів (23.06−04.07) купівля валюти Нацбанком склала $0,9 млн, а продаж валюти в еквіваленті за цей період становив $1,53 млрд. У травні й червні регулятор також не купував валюту протягом трьох тижнів.

Загалом цьогоріч НБУ купив на ринку $37 млн, а продав понад $18 млрд.

Чому НБУ продає більше, ніж купує

НБУ змушений продавати долари зі своїх резервів, тому що попит на валюту в країні значно перевищує її пропозицію.

Негативний торговий баланс (головна причина):

Імпорт (попит на валюту): Україна потребує величезної кількості імпортних товарів. Це не лише критичні товари для цивільного населення (ліки, паливо, обладнання), але й, що найважливіше, товари для оборонних потреб. Усе це купується за іноземну валюту (долари та євро). Попит на валюту для оплати цих товарів є стабільно високим.

Експорт (пропозиція валюти): З іншого боку, здатність України продавати свої товари за кордон (експортувати) і, відповідно, заводити валюту в країну, суттєво обмежена через війну. Робота портів, логістика, руйнування виробництв — усе це зменшує надходження валюти від експортерів.

Виникає структурний дефіцит: країні потрібно набагато більше доларів, ніж вона може заробити.

До теми: Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт

Отже, НБУ продає набагато більше валюти, ніж купує, бо він виконує роль головного стабілізатора економіки. Він покриває дефіцит валюти, спричинений війною, щоб утримати курс гривні, стримати інфляцію та забезпечити фінансову стабільність в країні.

Звідки НБУ бере долари для продажу

Виникає логічне питання: якщо НБУ майже не купує валюту, а лише продає, то де він її бере?

Джерело поповнення резервів — це міжнародна фінансова допомога від наших партнерів (США, ЄС, МВФ та інших). Ці кошти надходять у резерви НБУ, і саме їх банк використовує для підтримки стабільності гривні та фінансування критичного імпорту.

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