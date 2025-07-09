Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт

За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту: імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт. Про це у середу, 9 липня, повідомила Державна митна служба.

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Структура імпорту

За перше півріччя в Україну було імпортовано товарів на суму $38,3 млрд. Найбільшими постачальниками стали:

Китай ($8,2 млрд);

Польща ($3,5 млрд);

Німеччина ($3,2 млрд).

Основними категоріями імпорту, що склали 68% від загального обсягу, були машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд). Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, або 76% від загального обсягу.

Структура експорту

Водночас експорт товарів з України за цей же період склав $20 млрд. Українська продукція переважно спрямовувалася до таких країн:

Польща ($2,4 млрд);

Туреччина ($1,7 млрд);

Італія ($1,2 млрд).

Найбільшу частку в структурі експорту займали продовольчі товари ($11,2 млрд). За ними йдуть метали та вироби з них ($2,3 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,9 млрд). Під час митного оформлення експорту товарів, що обкладаються вивізним митом, до бюджету було сплачено 137,6 млн грн.

Що таке торговельний дефіцит і чим він небезпечний для економіки

Торговельний дефіцит (або від'ємне сальдо) виникає тоді, коли країна імпортує товарів та послуг на більшу суму, ніж експортує. У випадку України за перше півріччя 2025 року дефіцит у торгівлі товарами склав $18,3 млрд ($38,3 млрд імпорту мінус $20 млрд експорту).

Наявність значного та тривалого торговельного дефіциту створює кілька ризиків для національної економіки: