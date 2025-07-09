За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту: імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт. Про це у середу, 9 липня, повідомила Державна митна служба.
Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт
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Структура імпорту
За перше півріччя в Україну було імпортовано товарів на суму $38,3 млрд. Найбільшими постачальниками стали:
- Китай ($8,2 млрд);
- Польща ($3,5 млрд);
- Німеччина ($3,2 млрд).
Основними категоріями імпорту, що склали 68% від загального обсягу, були машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд). Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, або 76% від загального обсягу.
Структура експорту
Водночас експорт товарів з України за цей же період склав $20 млрд. Українська продукція переважно спрямовувалася до таких країн:
- Польща ($2,4 млрд);
- Туреччина ($1,7 млрд);
- Італія ($1,2 млрд).
Найбільшу частку в структурі експорту займали продовольчі товари ($11,2 млрд). За ними йдуть метали та вироби з них ($2,3 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,9 млрд). Під час митного оформлення експорту товарів, що обкладаються вивізним митом, до бюджету було сплачено 137,6 млн грн.
Що таке торговельний дефіцит і чим він небезпечний для економіки
Торговельний дефіцит (або від'ємне сальдо) виникає тоді, коли країна імпортує товарів та послуг на більшу суму, ніж експортує. У випадку України за перше півріччя 2025 року дефіцит у торгівлі товарами склав $18,3 млрд ($38,3 млрд імпорту мінус $20 млрд експорту).
Наявність значного та тривалого торговельного дефіциту створює кілька ризиків для національної економіки:
- Тиск на національну валюту: Для купівлі імпортних товарів бізнесу та населенню потрібна іноземна валюта (переважно долари та євро). Це створює підвищений попит на неї на внутрішньому ринку, що тисне на курс гривні та може призводити до її знецінення.
- Виснаження валютних резервів: Щоб задовольнити цей попит і не допустити обвалу гривні, Національний банк змушений продавати валюту зі своїх міжнародних резервів.
- Залежність від зовнішнього фінансування: Країна, що витрачає більше, ніж заробляє, змушена покривати цю різницю за рахунок зовнішніх джерел — кредитів та міжнародної фінансової допомоги.
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