Держстат зафіксував уповільнення інфляції: які нестиковки у цифрах знайшов «Мінфін»

Офіційна статистика фіксує уповільнення інфляції. У річному вимірі на 1 липня зростання споживчих цін склало 14,3%, проти 15,9% місяцем раніше. Традиційно, продукти дорожчали активніше за інші товари. Як насправді змінювалися цінники на їжу за останній місяць, розповість «Мінфін» за результатами власного моніторингу.

Після рекордної інфляції у травні 2025 року червневі підсумки виглядають непогано. Але це далеко не ті цифри, на які розраховували експерти. Нагадаємо, раніше голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прогнозував «декілька місяців дефляції», тобто ціни повинні були знижуватися.

Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна також заявляла: щоби реалізувалися прогнози Нацбанку щодо інфляції за підсумками півріччя, потрібно, щоб у червні ціни зросли не більше ніж на 0,2%. Але реальний результат минулого місяця — плюс 0,8%.

Попри те, що на ринок вже надходить продукція нового врожаю, за минулий місяць їжа подорожчала на 1,3%, а у річному вимірі — на 23,2%.

Одним із лідерів подорожчання стало м'ясо, при тому, що раніше ціни на нього зростали вкрай повільно — за словами Пендзіна, їх стримувала низька купівельна спроможність українців.

Продовжується галопуюче зростання цін і на фрукти — плюс 13,5% за місяць і 51,7% за рік. А от яйця та овочі, які минулого місяця дорожчали, у червні, навпаки, впали в ціні — мінус 1,1% та 8,1% відповідно.

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на продукти харчування, тому має можливість порівняти, наскільки реальна ситуація в магазинах відповідає даним офіційної статистики.

Розбиралися, що відбувається з цінами, і чому, попри прогнози, українці поки що не дочекалися «дешевого літа».

Борщовий набір і не тільки: які продукти подешевшали у червні

Продукти, як і раніше, дорожчають швидше за інші товари. Але перелік продуктів, які розганяють інфляцію, змінився.

Якщо з початку року стрімко дорожчали хліб та хлібобулочні вироби (щонайменше на 1% щомісяця), то в червні цінники на них зросли лише на 0,2%. Макаронні вироби взагалі подешевшали на 0,7%.

Раніше пекарі пов'язували постійну переоцінку хліба зі складною ситуацією в галузі. Зокрема, стрімко дорожчало борошно, а також збільшувалися витрати підприємств на логістику та зарплати. Чи означає червневе сповільнення зростання цін, що криза вже позаду?

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів «Мінфіну», що про стабілізацію поки що не йдеться. Щобільше, ситуація на багатьох хлібозаводах тільки погіршується. Секрет досить невеликого зростання цін у червні виявився простим. «Мережеві магазини просто не приймають переоцінку» — пояснив Дученко.

Тобто пекарям цього разу не вдалося домовитись із ритейлом про підвищення цінників на хліб до тих позначок, які вони вважають економічно обґрунтованими.

Тому, уповільнення зростання цін на хліб може виявитися тимчасовим, і наступними місяцями цей продукт може дорожчати навіть активніше, ніж раніше.

«Знижки» у червні були й на яйця — за минулий місяць вони подешевшали на 1,1%, хоча до цього активно дорожчали. Але навіть попри просідання ціни, у річному вимірі цей продукт подорожчав на рекордні 59,2%.

Зниження цін на яйця було прогнозованим. З початку червня для України закінчилися торгові преференції на європейському ринку, куди наші виробники експортували великі обсяги яєць. Тому недопоставлені до Європи обсяги «осідають» на внутрішньому ринку, що тисне на ціни.

Зменшила темпи здорожчання й молочка. За даними Держстату, твердий сир і сир кисломолочний у червні не змінилися в ціні, порівнюючи з травнем. А молоко навіть подешевшало на 0,7%.

Асоціація виробників молока дає таку статистику. За червень пастеризоване молоко жирністю 2,6% у плівці впало в ціні на 2% — до 45,65 гривень за літр, сир кисломолочний жирністю 9% — на 3% (до 279,8 гривень за кілограм), сир «Український» — на 0,3% (до 578,09 гривень за кілограм).

Але, як зазначив голова профільної асоціації Георгій Кухалейшвілі, ціни на багато молочних продуктів залишилися без змін, або навіть зросли в середньому на 2,9%.

Подорожчало, зокрема, вершкове масло — деякі виробники додали до цінника 13%, хоча в середньому за цією категорією зростання цінника за місяць склало 1,9% — до 584,82 гривень за кілограм. Кухалейшвілі пояснює цей тренд високими цінами на масло на світовому ринку (куди його активно експортують наші виробники). Наприклад, в ЄС ціна на масло у червні трималася на рівні 7 200−7 400 євро за тонну — це рекорд із 2017−2018 років.

Лідером зниження ціни у червні стали овочі — за місяць вони подешевшали на 8,1% (хоча й залишаються на 24,2% дорожчими, ніж влітку минулого року).

Причина — зростання пропозиції овочів нового врожаю. Попри несприятливі погодні умови (у деяких регіонах через весняні заморозки фермерам довелося навіть пересівати овочі), дефіциту немає. Тому, наприклад, овочі борщового набору продовжують втрачати в ціні.

Як зазначають аналітики профільної платформи EastFruit, дешевшає практично вся борщова група, за винятком хіба що моркви. Наприклад, якщо станом на 13 червня рання картопля продавалася по 15−40 гривень за кілограм, то вже 20 червня — по 10−20 гривень.

Цінники на ранню білокачанну капусту впали з 18−22 гривень до 10−20 гривень за кілограм на опті, на цибулю — з 23 до 15 гривень, на солодкий перець — зі 160−190 гривень до 90−120 гривень, на кабачки — з 20−28 гривень до 10−15 гривень тощо.

М'ясо та фрукти накручують продуктову інфляцію

У червні головними «винуватцями» подорожчання продуктового кошика стали м'ясо та м'ясні продукти (плюс 3,3%), та фрукти (плюс 13,5%).

Цікаво, що м'ясо почало стрімко додавати у ціні з квітня. Тоді експерти пов'язали цей факт із раннім потеплінням та початком «сезону шашликів».

Але цінові перегони не вщухають й досі. За минулий місяць м'ясна продукція подорожчала ще на 3,3%, хоча раніше, за словами Пендзіна, м'ясо в Україні завжди дорожчало в останню чергу і незначно (не більше 1−1,5% на місяць).

Переписувати цінники радикальніше виробники не наважувалися, побоюючись, що їхню продукцію просто припинять купувати. «М'ясо в Україні, за винятком хіба що найдешевшої курятини, вважається „делікатесом“. Свинину та яловичину у нас в країні споживають нижче за рекомендовані норми раціонального харчування. Тому, щойно зростає ціна, тут же падають продажі», — пояснював Пендзин.

Нині у виробників, за їхніми словами, вже просто не залишається виходу. Через різке підвищення цін на комбікорми та енергоносії істотно збільшилася собівартість продукції. І віддавати її собі у збиток ніхто не має наміру. За даними Асоціації «Свинарі України», якщо на початку року середній цінник на ринку живця становив 65 гривень за кілограм, то зараз — понад 90 гривень.

При цьому, як констатують в Асоціації «Свинарі України», «м'ясопереробники не чекають на сплески споживчої активності», є чимало повернень нереалізованої продукції з торговельних мереж.

Що ж до фруктів, їх подальше подорожчання відбувається з декількох причин.

По-перше, зростають ціни на яблука торішнього врожаю. Через проблеми з якісними сховищами у продажу залишається все менше кондиційної продукції. 74−78 гривень за кілограм. Щоправда, менш якісні яблука можна знайти за ціною від 40−50 гривень за кіло, але такі фрукти зниженої кондиції готові купувати не всі.

По-друге, імпортні фрукти також дорожчають, оскільки зростає курс євро та долара.

По-третє, ягоди та фрукти нового врожаю, які надходять на ринок, теж вражають високими цінами. Наприклад, черешня коштує 120−150 гривень на опті, хоча її сезон уже добігає кінця.

Абрикоси пропонують по 100−125 гривень на опті, чорну смородину — по 220−250 гривень, порічку — по 300−350 гривень, а малину — по 400−450 гривень за кілограм.

Дорожнеча пояснюється несприятливими погодними умовами — починаючи від весняних заморозків і закінчуючи холодним дощовим червнем.

При цьому, за даними аналітиків EastFruit, проблеми із закупівлею сировини вже спровокували подорожчання замороженої малини. На початку липня виробники підвищили ціни в середньому на 55%, що загрожує погіршити експортні перспективи наших компаній.

По-перше, зростають ціни на яблука минулорічного врожаю. Через проблеми з якісними сховищами у продажу залишається дедалі менше кондиційної продукції. Тому верхня цінова планка на товарні яблука сягнула рекордної позначки в 100 гривень за кілограм. Для порівняння: банани, які в раціоні середньостатистичного українця вважаються основними «замінниками» яблук, коштують дешевше — 74−78 гривень за кілограм. Щоправда, менш якісні яблука можна знайти за ціною від 40−50 гривень за кіло, але такі фрукти зниженої кондиції готові купувати далеко не всі.

По-друге, імпортні фрукти також дорожчають, оскільки зростає курс євро та долара.

По-третє, ягоди та фрукти нового врожаю, які надходять на ринок, теж вражають високими цінами. Наприклад, черешня коштує 120−150 гривень на опті, хоча її сезон уже добігає кінця. Минулого року на цю дату ягоду вже можна було купити по 70−100 гривень у роздробі.

Абрикоси пропонують за 100−125 гривень на опті, чорну смородину — за 220−250 гривень, порічку — за 300−350 гривень, а малину — за 400−450 гривень за кілограм. Це помітно дорожче, ніж торік.

Дорожнеча пояснюється несприятливими погодними умовами — починаючи від весняних заморозків і закінчуючи холодним дощовим червнем. Деякі фермери констатують втрату врожаю, наприклад, полуниці, на третину і більше — ягоди просто не встигли достигнути і згнили на плантаціях.

При цьому, за даними аналітиків EastFruit, проблеми із закупівлею сировини вже спровокували і подорожчання замороженої малини. На початку липня виробники підвищили ціни в середньому на 55%, що загрожує погіршити експортні перспективи наших компаній.

Моніторинг «Мінфіну»: плюс 10,3% до цінника за місяць

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на продукти харчування в роздробі. Тому може порівняти, як змінюється вартість продуктового кошика в реальності, і наскільки це відповідає цифрам офіційної статистики.

При розрахунку середнього бюджету на їжу «Мінфін» орієнтується на список основних продуктів, складений аналітиками picodi.com, із огляду на норми раціонального харчування.

До нього входять:

молоко — 10 літрів;

хліб — 10 буханців;

рис — 1,5 кілограма;

сир кисломолочний — 1 кілограм;

м'ясо — 6 кілограм;

фрукти — 6 кілограм;

овочі — 8 кілограм;

яйця — 20 штук.

За підсумками січня 2025 року, такий набір коштував трохи більше 3 тисяч гривень, у лютому — близько 3,3 тисяч, березні — близько 3,7 тисяч, у квітні — 3,4 тисячі, а в травні — 3 456,9 гривень.

У червні розклад за цінами був такий:

10 літрів молока жирністю 2,6% — 607,4 гривень;

10 буханців хліба — 494,9 гривень;

1,5 кілограма рису — 87,75 гривень;

кілограм сиру кисломолочного — 311,4 гривень;

6 кілограм м'яса (курятини) — 1 339,02 гривень;

6 кілограм фруктів (яблук) — 448,68 гривень;

8 кілограмів овочів (4 кілограми картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків та цибулі) — 389,34 гривні;

20 яєць — 135,8 гривень.

Разом — 3 814,29 гривень, або на 357,39 гривень дорожче, ніж у травні.

Таким чином, за місяць стандартний продуктовий кошик «Мінфіну» зріс у ціні на 10,3%, хоча офіційна статистика показала зростання на 1,3%.

Минулого місяця у магазинах, які потрапили до моніторингу «Мінфіну», не спостерігалося знижок на молоко, воно навіть подорожчало, хоча й незначно. А ось киломолочний сир трохи впав у ціні.

Яблука підскочили у ціні найбільше — у травні за 6 кілограмів потрібно було віддати близько 291 гривні, у червні — майже 449 гривень.

Не помітив «Мінфін» і розпродажу овочів. У травні стандартні набір із картоплі, моркви, капусти, буряків та цибулі коштував менше 338 гривень, а, за підсумками червня, — вже близько 390 гривень.

Що буде з цінами далі

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що традиційно червень не входить до «дефляційних місяців», оскільки поставки продукції нового врожаю на ринок лише розпочинаються.

«Минулого місяця на інфляцію ще впливали негативні підвищуючі чинники, зокрема, низькі запаси торішніх врожаїв, активний імпорт імпортних продуктів, зокрема, фруктів і ягід, плюс — дорожчало паливо на тлі стрибка нафтових котирувань, і зростав курс євро. Все це призвело до того, що уповільнення інфляції на практиці виявилося не таким значним, як всі очікували.

Але вже в липні-серпні ми можемо вийти на показники інфляції близько нуля, або ж дефляцію. Євро вже практично досяг стелі, і потенціал подальшого зростання курсу фактично вичерпано. Щодо палива — до серпня очікуємо на зниження ціни на тлі стабілізації нафти.

Крім того, на ринок хлине продукція нового врожаю, і, навіть якщо він буде гіршим за минулорічний, переоцінка почне відбуватися вже протягом року, а не влітку. Крім того, на внутрішній ринок посилиться тиск «зайвої» продукції, яка не потрапить до ЄС після скасування товарного безвізу" — перераховує чинники, що мають сприяти здешевленню їжі, Андрій Шевчишин.

Також він додав, що в українців просто «закінчуються ресурси», і вони вже не в змозі купувати такі дорогі продукти.

«Це як у популярному мемі: «хочу взяти кредит на черешню. Ні, ви ще за кредитом за полуницю не розрахувалися. Середній чек на продуктовий кошик дуже сильно зріс, і це просто не дозволяє пілтримувати попит на продуктовому ринку», — підсумував Шевчишин.