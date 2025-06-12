Ціновий моніторинг «Мінфіну»: наскільки реально зросла ціна на їжу у травні

Інфляція в Україні взяла нову висоту. За даними Держстату, у травні споживчі ціни зросли в річному обчисленні до 15,9%, що є одним із пікових значень за останні 23 місяці. У лідерах зростання знову харчові продукти. «Мінфін» традиційно розуміється на ситуації та порівнює підрахунки офіційної статистики з результатами власного моніторингу.

Коментуючи поточну ситуацію з цінами, Нацбанк у недавньому монетарному звіті зауважать, що у травні «інфляція досягла свого локального максимуму, який був дещо вищим, ніж очікувалося».

По цінниках вдарили весняні заморозки, через які перші партії ранніх овочів продавалися дорожче, ніж звичайно. Крім того, залишаються актуальними фактори, що розганяють інфляцію з осені минулого року — низький урожай (запаси якого тануть на очах), зростання собівартості виробництва через дорожнечу сировини та необхідність підвищувати зарплати тощо.

Ситуацію не врятувало навіть зниження тарифів на електроенергію для бізнесу та цін на пальне. Як зазначає у своєму звіті НБУ, промислова інфляція (вона відбивається на цінах у роздробі з певним тимчасовим лагом) з квітня сповільнилася, але залишається дуже високою — 41,6% у річному вимірі.

«Тепер, щоб виправдався прогноз НБУ щодо інфляції за підсумками півріччя, потрібно, щоб у червні ціни зросли лише на 0,2%, тоді як середньомісячні темпи інфляції у нас уже рік тримаються на рівні плюс 1,1%. Колосальний вплив на споживчу інфляцію має зростання цін виробників промислової продукції», — пише у своєму телеграм-каналі депутат Ніна Южаніна.

Однак, про те, що інфляційний пік цього року пройдено говорить не тільки регулятор, а й незалежні експерти. На думку директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, вже з цього місяця ціни підуть на спад, і загалом на українців чекає «дешеве літо» через масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

Поки що ж ранні овочі та ягоди дорожчі, ніж торік. Наприклад, черешня коштує 300 гривень замість 170−200 у червні 2024 року.

«Мінфін» здійснює власний моніторинг цін на їжу, тому може порівняти, як змінюється вартість споживчого кошика та наскільки реальна інфляція відповідає цифрам офіційної статистики.

«Золотий» борщ та малина по 2500 гривень за кіло

Ціни на їжу були в лідерах зростання та за результатами квітня. Ця ж тенденція збереглася і в травні: за місяць продукти подорожчали на 2,9%, а за минулі 12 місяців — на 22,2% за рік.

У лідерах зі зростання цін — фрукти (плюс 33,5% за рік та 17,6% за місяць), овочі (плюс 35,7% за рік та 1,2% за місяць), хліб (плюс 22,3% за рік та 1,2% за місяць), м'ясо та м'ясні продукти (плюс 18,2% за місяць та 5).

При цьому деякі продукти, які раніше ставили цінові рекорди, минулого місяця почали дешевшати. Наприклад, яйця, які за останній рік додали в ціні 86%, у травні подешевшали на 8,7%. Вершкове масло, цінники на яке за рік зросли на 28,5%, стало дешевшим на 0,8%. А молоко, яке до цього подорожчало на 20,9%, показало «мінус» 0,7%.

Чому на продуктовому ринку в травні спостерігалися такі «цінові гойдалки»?

Щодо овочів та фруктів, то, за словами Олега Пендзіна, на їх цінники впливали кілька факторів.

Перший — зниження запасів торішнього врожаю та погіршення їхньої якості. В Україні посилився дефіцит сучасних сховищ — їх частина зруйнована, частина працювала з перебоями через проблеми з електроенергією. Це не дозволило зберегти в товарній якості запаси торішніх овочів, зокрема борщового набору.

Тому на якісну продукцію цінники зростали, і за останній рік овочі подорожчали більш як на третину.

Другий фактор — весняні заморозки, які у багатьох регіонах уповільнили вегетацію розсади, а в деяких областях (наприклад, Кіровоградській) фермерам довелося навіть пересаджувати цілі масиви овочевих культур.

Наприклад, як зазначають аналітики EastFruit, навіть незважаючи на те, що на ринок вже надходить буряк нового врожаю, через невисоку пропозицію закладеної на зберігання торік продукції цінники на неї збільшуються вже кілька місяців поспіль. Зараз буряк на гурт коштує 25−30 гривень за кілограм, що на 21% дорожче, ніж на рік раніше. А буряки нового врожаю надходять у продаж по 32−40 гривень за кілограм, оскільки на ринку немає «тиску з боку перехідних запасів 2024 року».

Високі цінники тримаються також на торішню картоплю (у травні вони доходили до 30 гривень за кілограм, що на 24% дорожче, ніж торік), капусту (до 50 гривень) та моркву (до 40 гривень за кілограм).

У травні рекордно зросли цінники на фрукти. За даними EastFruit були періоди, коли вітчизняні яблука дорожчали на 14% за тиждень, і на гурт їх пропонували по 32−40 гривень за кілограм. У роздріб цінники на них доходили до 60 гривень. Українські яблука коштували дорожче за імпортні банани, які можна було знайти по 55 гривень за кілограм.

Таке різке подорожчання аналітики EastFruit пояснюють сезонним чинником. Запаси торішнього врожаю стрімко скорочуються, тоді як до надходження ринку нового врожаю ще далеко. Через холодну весну навіть ранні сорти яблук надійдуть у продаж лише за кілька тижнів. У результаті цінники на яблука зараз удвічі вищі, ніж на аналогічний період минулого року і продовжують зростати.

Плодово-ягідна продукція нового врожаю, яка з'явилася у магазинах у травні, також шокувала своїми цінниками. Імпортну черешню продавали по 600−1000 гривень за кілограм, а малину по 2,5 тисячі. Перша вітчизняна полуниця коштувала на 45% дорожче, ніж минулого року — на гурт цінники сягали 300 гривень, а в роздріб — до 500 гривень за кілограм. І лише під кінець травня через різке збільшення пропозиції вартість полуниці впала до 120−190 гривень на опті та до 250−300 гривень у роздробі.

У вітчизняних магазинах помітно подорожчали також м'ясо та ковбаси. І це при тому, що цінники на м'ясо традиційно змінюються не так часто, оскільки, за словами Олега Пендзіна, для багатьох українців м'ясна продукція і така дорога, і попит на неї не такий високий, як того хотілося б продавцям.

Але у травні вартість м'яса збільшилася порівняно з квітнем відразу на 5,4%. За даними Асоціації свинарів України, живець продають по 92−93 гривні за кілограм, хоча, наприклад, м'ясокомбінати називають попит на ковбасні вироби «млявим».

Почасти така ситуація пов'язана із проблемами у свинарській галузі. Є ризики поширення африканської чуми свиней та ящуру. Крім того, свинарі готуються до законодавчих нововведень — наступного року в Україні мають набути чинності вимоги європейських стандартів щодо благополуччя тварин, що вимагатиме від господарств значних інвестицій у ферми. Тому вже зараз свинарі намагаються продавати свою продукцію за максимальними цінами.

Плюс, за словами керівника аналітичного відділу асоціації Олександри Бондарської, лише одне із чотирьох великих промислових господарств озвучило плани щодо збільшення поголів'я свиней.

Щодо курятини, то, за даними Союзу птахівників, за 4 місяці цього року було ревізовано 458,1 тисяч тонн м'яса, що трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді продали 460,2 тисяч тонн). Але цінники все одно зростають через збільшення витрат на виробництво.

Розпродаж яєць та молочки

Цінники на яйця, навпаки, обвалилися за місяць одразу на 8,7%. За акціями в деяких мережах яйця у травні можна було придбати ще дешевше — по 45 гривень за десяток, що на 25% нижче за квітневі цінники (йдеться про нефасовану продукцію).

Такий «розпродаж» пояснюється надлишком яєць на ринку, що сформувався на тлі експортних обмежень для наших птахівників у Європі. Крім того, з настанням тепла збільшилася пропозиція яєць із приватних домогосподарств.

У травні посипалися цінники на молочку. За даними Асоціації виробників молока, це пов'язано із сезонним здешевленням сировини. Плюс — на українському ринку збільшилася частка імпортної молочної продукції, що посилило конкуренцію за гаманці споживачів.

Як зазначають у профільній асоціації, наприклад, пастеризоване молоко жирністю 2,5−2,6% подешевшало за минулий місяць на 1% або 69 копійок за упаковку — до 46,61 гривні за літр. Але при цьому воно все одно залишається на 25% дорожчим, ніж минулого року.

На 1% або 47 копійок за місяць подешевшав також кефір жирністю 2,5% у пластикових пляшках (до 74.76 гривень за літр), але якщо порівнювати з травнем 2024 року, цінник все одно на 24% вищий.

Вершкове масло жирністю 72,5−73% за минулий місяць подешевшало на 0,1% або 72 копійки — до 573,64 гривні за кілограм. Порівняно з минулим роком воно залишається супер дорогим (ціна вища на 38%).

Але є цілий список молочних продуктів, ціни на які продовжують зростати. Скажімо, сир Маасдам вітчизняного виробництва у травні подорожчав на 5% порівняно з квітнем і на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 688,23 гривні за кілограм.

Голландський сир за місяць додав у ціні 1%, а за рік — 30% (до 577,87 гривні за кілограм). Йогурт у стаканчиках подорожчав на 2% на місяць і на 20% — у річному вимірі (до 160,7 гривні за кілограм). На 1% за місяць та на 25% за рік стала дорожчою та сметана жирністю 15% (у травні вона коштувала 187,09 гривень за кілограм).

Дорожче, ніж у квітні, але дешевше, ніж у березні: що показав моніторинг «Мінфіну»

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на харчі у вітчизняному роздробі. Як показує практика, нерідко показники реальної інфляції на продуктовому ринку істотно відрізняються від даних офіційної статистики. В окремі місяці «Мінфін» фіксував подорожчання споживчого кошика до 30%, але у квітні вперше з початку року намітилося зниження його вартості.

Для розрахунку середнього бюджету на продуктовий кошик «Мінфін» орієнтується на список основних продуктів, складений аналітиками picodi.com з урахуванням норм раціонального харчування.

До нього входять:

молоко — 10 літрів;

Хліб — 10 буханців;

Рис — 1,5 кілограма;

Сир — 1 кілограм;

М'ясо — 6 кілограмів;

Фрукти — 6 кілограмів;

Овочі — 8 кілограмів;

Яйця — 20 штук.

За підсумками січня 2025 року такий набір коштував трохи більше ніж 3 тисячі гривень, у лютому — близько 3,3 тисячі, березні — близько 3,7 тисячі гривень, у квітні — до 3,4 тисячі.

У травні розклад за цінами такий:

10 літрів молока жирністю 2,6% — 595,1 гривні;

10 буханців хліба — 436,5 гривень;

1,5 кілограма рису — 87,75 гривні;

Кілограм сиру — 312,2 гривні;

6 кілограмів м'яса (філе курятини) — 1264,14 гривні;

6 кілограмів фруктів (яблук) — 290,82 гривні;

8 кілограмів овочів (4 кілограми картоплі, за кілограми моркви, капусти, буряків та цибулі) — 337,25 гривні;

Два десятки яєць — 133,14 гривні.

Усього — 3456,9 гривні, що на 64,4 гривні (або на 1,9%) дорожче, ніж у квітні. При цьому Держстат показує суттєвіше подорожчання харчових продуктів за минулий місяць — на 2,9%. Така різниця в оцінках може порозумітися, зокрема, тим, що в кошику «Мінфіну» немає риби, яка, за даними Держстату, у травні додала в ціні 14%, цукру (він подорожчав на 0,7%) та безалкогольних напоїв (плюс 1,8% за минулий місяць).

При цьому, згідно з моніторингом «Мінфіну», найбільше у травні подорожчали овочі (у квітні набір із 8 кілограмів коштував близько 281 гривні, у травні — 337,35 гривні), хліб (10 буханців у квітні коштували 415,3 гривні, у травні — 436,5 гривні), кисломолочний сир (у квітні — менше 300 гривень, у травні — 312,2 гривні).

Зросли ціни також на молоко (у квітні 10 літрів коштували 587,88 гривні, у травні — 595,1 гривні), хоча, за даними Держстату, воно у травні дешевшало. Курятина, навпаки, за даними моніторингу «Мінфіну», впала в ціні (з 1291,4 гривні за 6 кіло у квітні до 1264,14 гривні у травні), хоча офіційна статистика зафіксувала подорожчання м'яса.

Як змінюються ціни у червні

НБУ у нещодавньому монетарному звіті стверджує, що травнева інфляція стала «останнім рекордом» і досягла «свого локального максимуму». Тепер, щоб вийти на спрогнозовані регулятором показники річної інфляції у 8,7%, цінники мають падати хоча б кілька місяців поспіль.

На думку Олега Пендзіна, саме такий тренд спостерігатиметься на продуктовому ринку все літо. «Нас чекає три місяці на продуктову дефляцію. На ринок починає масово надходити продукція нового врожаю, що зіб'є ціни на овочі, ягоди та фрукти. Через сезонне зростання надоїв дешевшає молочна сировина, а це означає, що ціни впадуть і на молочку. Те саме з яйцями — пропозиція з приватних домогосподарств зростає, тому продавцям доведеться знижувати розцінки», — каже експерт.

В Україні також трохи просіли тарифи на електроенергію для бізнесу та ціни на автомобільне паливо, що має знизити собівартість продукції.

Разом з тим, прогнозується погіршення врожаю за цілим рядом культур. Скажімо, кісточкових (абрикоси, персики, черешні) цього року буде менше, ніж минулого через весняні заморозки. Також очікується погіршення врожаю пшениці, а це означає, що можуть виникнути проблеми з борошном. Тому цінники на їжу в червні, якщо і знизяться, порівняно з травнем, то все одно будуть вищими, ніж влітку минулого року, — каже Пендзін.

Ситуація може змінюватися під тиском «зайвої» продукції, яка залишиться на внутрішньому ринку через скасування торгівельного безвізу з ЄС. Не виключено, що продавцям доведеться знижувати цінники.

Втім, як показує ціновий моніторинг «Мінфіну», станом на 11 червня особливих розпродажів у роздробі поки що не спостерігається, а багато продуктів продовжують дорожчати. ту саму картопля, яку у травні продавали по 34,75 гривень за кілограм, зараз коштує вже 36,27 гривні. Морква подорожчала із 54,89 гривні за кілограм у травні до 58,01 гривні. При цьому помітно знизилися цінники на молоду моркву: у травні вона коштувала 92,18 гривні за кілограм, зараз — 70,93 гривні.

За даними EastFruit, за тиждень більш ніж на 20% впали цінники також на огірки, що пов'язане із масовим надходженням на ринок нового врожаю. Проте цінники на них все одно на 37% вищі, ніж у червні минулого року.

А ось яблука продовжують дорожчати. Минулого місяця вони продавалися у роздріб по 48,47 гривні за кіло, а зараз коштують уже 85,2 гривні.

Також помітно додав у ціні хліб: минулого місяця буханець пшеничного продавався за 43,65 гривні, а на 11 червня — вже за 49,49 гривні.