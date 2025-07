ЄС виділяє Україні 600 мільйонів євро на підтримку енергетики, інфраструктури та бізнесу

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Оголошені сьогодні угоди відображають силу нашої відданості Україні та нашу рішучість реагувати на найнагальніші потреби країни — через критичну інфраструктуру, підтримку українського бізнесу та компаній ЄС, які бажають торгувати й експортувати до країни», — заявила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо.

Більшість фінансування надається у формі позик ЄІБ, що підкріплені гарантіями ЄС.

Критична енергетична та транспортна інфраструктура

«Укргідроенерго» отримає кредит ЄІБ у розмірі 120 млн євро на реконструкцію трьох стратегічних гідроелектростанцій (Канівської, Кременчуцької та Дніпровської) та задоволення нагальних потреб на інших об'єктах. Це допоможе підтримувати електропостачання під час російських атак на енергетичну систему України.

На централізоване теплопостачання виділено два кредити ЄІБ на загальну суму 100 млн євро. По 50 млн євро отримають Укргазбанк та Ощадбанк, які спрямують ці кошти муніципалітетам. Місцева влада зможе інвестувати в децентралізоване виробництво тепла, відновлювану енергетику та енергоефективність у громадських будівлях.

Агентство відновлення отримає кредит ЄІБ у розмірі 134 млн євро на ремонт мостів та доріг, включно з автомагістраллю М06 (Київ — угорський кордон). Покращення прикордонної інфраструктури зміцнить «Смуги солідарності» ЄС, призначені для підтримки безперебійної торгівлі з Україною та поглиблення економічних зв'язків.

Підтримка відновлення малих та середніх підприємств (МСП) та приватного сектору України

Три нові кредити ЄІБ для МСП: 100 млн євро для Укрексімбанку, 70 млн євро для Укргазбанку та 60 млн євро для банку Львів. Ці банки спрямовуватимуть фінансування на малий та середній бізнес, з особливим акцентом на «зелені» інвестиції.

ЄІБ також надає гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським кредиторам: Укргазбанку, банку Львів, Кредобанку (дочірня компанія польського PKO Polski Bank) та українському підрозділу Піреус Банку. Цей крок розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу.

«За кожною інвестицією стоїть цілком реальна мета — допомогти громадам відбудуватися, зберегти тепло у будинках та створити можливості для українського бізнесу», — зазначила віце-президентка ЄІБ Тереза Червінська, яка контролює діяльність банку в Україні.

Допомога у підготовці проєктів: Ukraine FIRST

Щоб допомогти українському уряду перетворити свої пріоритети відновлення на реальні інвестиції, ЄІБ запустив Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction) — нову програму підготовки проєктів, розроблену спільно з ЄБРР та Європейською комісією.

Ця ініціатива з бюджетом у 30 млн євро (20 млн євро з пакету підтримки ЄС Ukraine Facility та ще по 5 млн євро від ЄІБ та ЄБРР) підтримуватиме техніко-економічні обґрунтування, технічні оцінки та планування закупівель, що дозволить швидше та якісніше підготувати інфраструктурні проєкти. Очікується також подальший внесок від донорів.

Нагадаємо

ЄС виділяє 2,3 мільярда євро на відновлення України та запускає найбільший фонд приватних інвестицій — Європейський флагманський фонд для відбудови України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).